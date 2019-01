HIF fick 1-1 mot Helsingör - förlorade efter straffar

Per-Ola Ljung valde, i årets första träningsmatch mot Helsingör, mycket av det som var höstens startelva för Helsingborgs IF. Alexander Farnerud var dock den stora adderingen, och fick därmed sin debut.

Första halvlek var någorlunda jämn. Bägge lagen hade varsin ramträff, där Adam Eriksson fick ett mål avvinkat för offside efter att ha slagit in returen på en av dem. HIF fick även in ett godkänt mål till 1-0. Max Svensson kom med bollen ute till vänster, vände upp, sköt, och bollen gick in via en styrning.

Ledningen varade till halvtid, men inte mycket längre. HIF bytte nästan hela elvan och fick lite problem, vilket Helsingör utnyttjade till 1-1. Under matchens andra halvlek fick ocksåHIF:s samtliga tre provspelare speltid: Ole Söderberg, Jonathan Palacios, och Santiago Gaviria, de två sistnämnda från Colombia.

Matchen slutade 1-1, och eftersom det var Öresundspokalen så gick det till straffar. Palacios satte sin, men HIF förlorade ändå till slut efter att Helsingör satt fyra i rad.

Första halvlek: Joelsson - Holgersson, Granqvist, Weberg, A.Eriksson - Farnerud, Abubakari - Moro, Jönsson, M.Svensson - Wanderson.

Andra halvlek: Söderberg - Landgren, Liverstam, Weberg (Thulin, 60'), Randrup - Sjöberg, Voelkerling - Palacios, Almeida, M.Svensson (Gaviria, 60') - A.Svensson.