HIF-kuggar svarar om framtiden: "Kommer kriga till slutet för dem"

Helsingborgs IF föll under söndagen mot Degerfors IF hemma på Olympia och spelar därmed i superettan 2023. Efter matchen ger mittbacken Thomas Rogne, som anslöt i somras, besked om att han gärna fortsätter spela i Skåne-klubben nästa år.

- Absolut inte (vill inte lämna). Det enda som kan ändras är om de vill skicka ut mig, men det vet jag inte. Min hållning är tydlig. Jag skrev på för att jag vill vara med och skapa en vinnarkultur i Helsingborg. Det sista halvåret här har gett mig ännu mer känslor för klubben. Jag kommer kriga till slutet för dem, säger norrmannen, som har kontrakt med Helsingborg över 2024, till Fotbollskanalen.

Mittfältaren Abbe Khalili, som återvände från Hammarby i somras, har kontrakt året ut och är fåordig om sin framtid i klubben.

- Det finns inte så mycket tankar nu, mer än att man är besviken. Det är tufft just nu, och sedan får man se vad som händer i framtiden, säger han till Discovery+.

Vänsteryttern Taha Ali var i sin tur ett prestigeköp när han kom från Västerås SK inför säsongen. Även han ger ett kryptiskt budskap, men bekräftar att det inte finns någon klausul som aktiveras vid nedflyttningen.

- Ska jag vara helt ärlig spekulerar jag inte om framtiden. Jag har kontrakt med HIF till 2025, det är det enda jag tänker på, att spela klart de här två matcherna framöver, säger Ali.

Tränaren Mattias Lindström kommenterar sin och tränarkollegan Alvaro Santos framtid så här:

- Vi har kontrakt nästa säsong, sedan vet man aldrig i denna branschen. Det är det som är sagt i alla fall, säger HIF-tränaren.