HIF ledare lämnar - ansluter till norskt succélag

Helsingborgs IF meddelade under torsdagen att Jens Karlsson lämnar föreningen efter 13 år. Karlsson har haft flera olika roller i klubben genom åren. Under andra halvan av 2019 ingick han i A-lagets ledarstab, medan han i år har arbetat som utvecklingschef i klubben.

Nu står det i stället klart att Karlsson flyttar till Norge för att leda succélaget Bodø/Glimts U19-lag. Bodø/Glimt har i år gjort succé i Norge och har redan säkrat ligatiteln.

- Jag har haft förmånen att få jobba för klubben i mitt hjärta under många år och jag är otroligt tacksam för den här tiden. Jag har under den här perioden fått arbeta med otroligt många kompetenta och genuint bra människor som jag lärt mig massor av, säger Karlsson i en kommentar på HIF:s hemsida och fortsätter:

- Jag vill rikta ett stort tack till alla jag jobbat med i klubben, alla anställda på sportkontoret och alla spelare och ledare både i akademin och i A. Ett extra stort tack vill jag rikta till Jonas Ohlander som varit ett stort stöd under alla åren och som är en riktigt stor del i min utveckling som ledare. Tack för allt och lycka till framöver.

HIF:s akademichef Jonas Ohlander kommenterar avskedet:

- Vi vill rikta ett stort tack till Jens för alla de åren han har varit i HIF. Han har varit viktig del i att bygga och utveckla vår ungdomsverksamhet/akademi, behålla våra fem stjärnor i certifieringen samt icke minst att få fram egna spelare till vårt A-lag där två av dessa även sålts till utlandet, säger Ohlander och fortsätter:

- Jens resa hos oss har varit fantastisk. Han har varit i alla åldersgrupper från 12 år och uppåt och haft en konstant utveckling både som tränare och ledare. Med hårt jobb, viljan att lära sig mer, ett stort engagemang, bred kompetens samt en stor portion omtänksamhet har han varit väldigt uppskattad och omtyckt av både spelare och ledare i akademin. Vi önskar Jens lycka till i hans nya utmaning i Norge och hoppas få se honom i HIF igen i framtiden.