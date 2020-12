HIF-målvaktens mardrömsår: "Otroligt frustrerande"

Helsingborgs IF ramlade i måndags ur allsvenskan. Kalmar FF besegrade då AIK på Friends Arena och därmed blev det klart att HIF flyttas ner igen. Sedan dess har det hänt en hel del. Först meddelade klubbens ordförande Krister Azelius att han lämnar sin post, sedan kom besked om att chefstränaren Olof Mellberg lämnar och i går meddelade HIF att flera spelare, Mohammed Abubakari, Adam Eriksson, Joseph Ceesay, Kebba Ceesay, Erik Figueroa och Shkodran Maholli också lämnar klubben.

En spelare som har kontrakt över 2021 är Kalle Joelsson. Målvakten har i år bara kommit till spel i en match på grund av skadeproblem och sörjer nu nedflyttningen.

- Efter Kalmar-matchen blev det en tomhet. Det kändes tungt och jag har ju varit i klubben sedan jag var 15-16 år, så det kändes riktigt tungt, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag följde inte matchen så, men jag hade den i bakgrunden hemma. Man kan inte skylla något på AIK för att vi åker ner. Vi får skylla oss själva. Det var inte där och då det avgjordes. Det är helt enkelt våra egna matcher och våra egna prestationer som vi får skylla på. Vi kan inte skylla på AIK för att Kalmar gjorde ett sent mål. Vi har bara oss själva att skylla, fortsätter han.

Joelsson har svårt att säga vad det är som har gått fel i år.

- Det är otroligt svårt att säga, och speciellt med tanke på att jag bara har spelat en match i år och inte fått den känslan på planen. Men vi har väl varit för svaga i båda straffområdena. Vi har släppt in lite oturliga mål, och samtidigt inte gjort tillräckligt med mål för att vinna matcher. Det är väl en kombination av det.

22-åringen, som även missade andra halvan av förra säsongen på grund av skadeproblem, menar att det i år har varit tufft att följa laget från sidan av planen.

- Det har varit otroligt frustrerande. Jag var taggad under hela försäsongen och sedan gick knät upp igen några matcher in i allsvenskan. Det var frustrerande. Sedan jobbade jag mig tillbaka och gick in i full träning, men bröt då lillfingret på den träningen. Det har därmed varit ett otroligt frustrerande år på många sätt, både individuellt och klubbmässigt. Det har varit tungt att inte kunna påverka. Jag har bara fått sitta vid sidan och titta på. Jag har suttit och hoppat på läktaren varje match. Det har såklart varit frustrerande.

Hur har du hanterat det här tunga året?

- Det är otroligt tungt såklart. När man förstod att det är klart att vi ska spela i superettan, så var det en otrolig tomhet. Man har ändå varit med och tagit upp laget och att se på när vi faller ner igen är såklart otroligt tungt. Någonstans måste man dock se framåt. Man får vara besviken och sedan får man sikta på att göra det bättre nästa år.

Joelsson är just nu inne på att spela vidare med HIF i superettan.

- Jag har kontrakt över nästa år och jag får förhålla mig till det nu. Med historian som jag har med att jag inte spelat regelbunden fotboll på lite mer än ett år, så behöver jag också spela regelbunden fotboll på en bra nivå. Var det blir kan jag inte svara på, men jag förhåller mig till att jag har kontrakt över nästa år och det är jag inställd på nu.

Då är du inställd på att vara kvar i HIF?

- Absolut, allt kan hända, men jag har kontrakt över nästa år och det är det jag förhåller mig till. Det viktigaste för mig är att jag får regelbunden speltid på en bra nivå. Det är en stor prioritet för att jag ska utvecklas. Men jag har kontrakt över nästa år och det är det som jag förhåller mig till, säger han.

Hur ser du på att Olof Mellberg har lämnat?

- Det blir mycket förändringar, både i spelartruppen och i tränarstaben när något sådant här händer. Det är ju sex spelare som lämnat nu och det kommer säkert att bli fler. Det är en annan ekonomisk verklighet i superettan och det måste man ta hänsyn till. Det är många spelare, som man spelat med i några år, så det är klart att det är trist.

Är det tråkigt när laget splittras?

- Det var samma 2016 när HIF trillade ur förra gången. Det blir en jäkla omställning med många som lämnar. Det blir ett tufft slag för hela föreningen, då man måste dra ner på alla utgifter, så det är klart att det blir en rejäl omställning.

Tänker du, som spelare, något på att Azelius nu lämnar och kanske även fler ledamöter?

- Jag tänker faktiskt inte så mycket på det. De som kommer in kommer säkert vara bra. Jag tänker faktiskt inte på det, men jag kan bara prata för mig själv.

Även om läget just nu är tungt på alla sätt och vis, så försöker målvakten se framåt.

- Det är farligt att grotta ner sig för mycket i besvikelsen, men det är klart att det är tufft just nu. Det är en besvikelse över mitt fotbollsår med att jag inte spelat så mycket och också för att det blev som det blev med att vi åkte ner. Det är klart att det är tungt, men någonstans måste man också inse att det finns en morgondag. Det går inte att gräva ner sig allt för länge, då det är ett jobb som måste göras för att klubben ska ta sig tillbaka till allsvenskan också. Just nu, veckan efter, får man dock vara besviken.