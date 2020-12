HIF-profilerna om lediga jobbet: "Hade tagit mig en allvarlig funderare"

En match av årets allsvenska återstår, men för Helsingborgs IF är den betydelselös då laget, i och med Kalmar FF:s seger mot AIK, redan är klart för superettan kommande säsong. Kort efter att laget trillade ur allsvenskan meddelade föreningen att ordföranden Krister Azelius avgår efter säsongen, precis som huvudtränare Olof Mellberg. Dessutom meddelade klubben i går, onsdag, att sex spelare lämnar vid säsongens slut.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med ett gäng HIF-profiler för att höra om de skulle vara öppna för att kliva in i någon roll i sin gamla klubb.

- Det är inga hemligheter, jag har spelat i Helsingborg i tio år, det är klart att Helsingborg betyder extremt mycket för mig. Det är inte som något annat lag, det är klart jag har känslor för Helsingborg och jag är fruktansvärt besviken och ledsen för att de åkte ur, säger Mjällbys tränare Marcus Lantz, som efter säsongen står utan tränarjobb då han lämnar Blekinge-klubben.

- Om det blir något, om de vill eller jag vill… det vet jag inte. Men jag förstår frågan. Skulle frågan dyka upp skulle jag bli väldigt glad och stolt och absolut ta mig en allvarlig funderare, det är inga hemligheter.

Lantz fortsätter:

- Jag har sagt det innan och det står jag för också. Stockholmslagen, plus Norrköping och Blåvitt, det finns väl något lag till, och Helsingborg - det är de största lagen i Sverige. För mig är Helsingborg ett topplag i Sverige. Helsingborg ska ligga på övre halvan och slåss om medaljer i allsvenskan - that's it. Sen att det inte har blivit så är en sak, men för mig är Helsingborg ett storlag.

Du har inte fått frågan?

- Nej, det har jag inte fått. Efter matchen på söndag börjar jag lägga tankar och funderingar på vad jag ska göra 2021, men just nu är det bara fokus på att vinna på söndag.

En annan tidigare HIF-spelare och guldhjälte är Mattias Lindström, som för några år sedan inledde en tränarkarriär. Han skulle vara öppen för att kliva in i sin gamla klubb i någon roll.

- Jag har inte hört något från HIF. Men jag håller alltid dörren öppen för HIF, säger han.

Just nu ser det ut som att Lindström blir kvar som huvudtränare i ettan-klubben Tvååker, som han tog över igen under hösten. Men han gör alltså ingen hemlighet av att ett jobb inom HIF skulle kunna vara intressant och för honom är det inget måste att vara huvudtränare, oavsett klubb.

- Jag kan tänka mig att vara assisterande tränare i vilket lag som helst, säger han.

Christoffer Andersson som tidigare spelat i HIF och även ingått i ledarstaben, vill inte göra en intervju om Skåne-klubben i dagsläget, men skriver följande i ett sms när Fotbollskanalen undrar om han är öppen för en ledarroll och hört något från HIF.

"Nej, har inte hört något. Frågan får du ta med ansvariga i HIF".

Tidigare HIF- och landslagsspelaren Erik Edman meddelar i ett sms till Fotbollskanalen att han inte vill uttala sig om klubben just nu.

Både Andersson och Edman har roller inom den lokala Helsingborgs-klubben Hittarps IK.