HIF säkrade kontraktet - efter två tränarbyten: "Den här världen är efterklok"

Det har stormat kring Helsingborgs IF under vissa period det gångna året. Förra året var elitlicensen hotad efter att klubben gått gjort ett svagt år ekonomiskt och föreningen gick back med flera miljoner. Till slut lyckades föreningen rädda elitlicensen och därmed få göra comeback i allsvenskan.

På det sportsliga planet har sejouren i Sveriges högsta serie varit en utmaning för HIF och till följd av svaga resultat sparkade föreningen dåvarande huvudtränaren Per-Ola Ljung i juni och ersatte honom med Henrik Larsson. Efterträdaren blev dock inte långvarig. Efter nio matcher valde ”Henke” att hoppa av sitt uppdrag på grund av verbala påhopp.

HIF fick påbörja en ny rekryteringsprocess efter en ny huvudtränare som skulle säkra klubbens allsvenska existens till nästa säsong. Valet föll på Olof Mellberg och han har nu klarat av säsongens mål, att hålla kvar klubben i allsvenskan. Visserligen förlorade Helsingborgs IF i helgen mot Häcken med 2-0, men på grund av resultat till HIF:s fördel i andra matcher säkrade föreningen det allsvenska kontraktet. Det är lättnad, medger föreningens ordförande Krister Azelius.

- Det är jätteskönt. Vi satte upp en målsättning om att vi skulle klara oss kvar och vi har klarat den målsättningen. Det känns viktigt att nå sina målsättningar och så vidare. Det känns extra viktigt att inte åka ner en vända till och kvadda förutsättningarna för det fortsatta arbetet framåt. Det kändes under en tid, de senaste omgångarna, som att avståndet ned till kvalplatsen blev sådant att mycket talade för att vi skulle klara oss, men det är inte klart förrän det är klart, så det är skönt. Det var inte oväntat, men skönt, att det blev klart, även om det var i kavaj. Det hade ju varit roligare att säkra det genom att göra det på hemmaplan mot Häcken, men nu blev det inte tyvärr inte så mot ett väl spelande Häcken. Skönt är ordet. Förväntat, men skönt, säger han till Fotbollskanalen.

Att HIF håller sig kvar innebär också att klubben kommer få ta del av pengarna i det nya tv-avtalet som träder i kraft nästa säsong. Betydelsefullt, menar Azelius, men inte främst för HIF:s ekonomi, utan mest för att de ekonomiska skillnaderna mellan allsvenskan och superettan kommer att öka.

- Man kan säga som så att det är viktigt ekonomiskt, men det viktigaste är att gapet mellan allsvenskan och superettan, om man hade hamnat där, ökar med de ökade pengarna med 75-25-fördelningsregeln, där 75 procent av de centrala medlen går till allsvenskan och 25 till superettan. Sedan ska man ha klart för sig att om man hade åkt ner och potten ökar så blir avståndet större, och större avstånd gör det svårare att etablera sig. Men när vi väl är här uppe är det nominella pengar som är väsentliga, men vi måste nog vara inställda på att konkurrenskraften i allsvenskan naturligtvis ökar, alla får ta del av den här kakan. Så det blir ingen konkurrensfördel för oss och vi måste nog se till att klara vår ekonomi, den löpande ekonomin, så att vi kan använda en rimlig del av de här pengarna för nya spelare. För om inte gör det så kommer nog klubbarna som gör det att öka gapet när det gäller trupperna. Det är oerhört viktigt att man är i allsvenskan, av olika skäl. Men återigen hela allsvenskan - och superettan för all del, men framför allt allsvenskan - där höjs ju nivåerna och det gäller ju alla, så någon konkurrenssnedvridning blir det inte till vår fördel eller någon annan.

På ämnet ekonomi informerade klubben tidigare i höstas om sin prognos för året. HIF berättade, enligt HD, att man flaggade för att missa budget med ungefär 1,9 miljoner kronor och det egna kapitalet motsvarade då ungefär en miljon kronor. Skulle inte klubben få ihop sifforna sa Robin Lindgren, administrativ chef, att klubben skulle vända sig till externa finansiärer.

Vad som kommer att stå i bokslutet för det här året är ännu för tidigt att svara på, men ordförande Azelius är hoppfull om att kunna gå plus minus noll.

- Nu är inte året stängt ännu, det är ett par saker kvar. Men vi kommer att röra oss kring ett nollresultat, men mycket hellre 100 000 plus än 100 000 back, för det är mycket roligare med svarta siffror. Vi kommer att röra oss kring ett nollresultat, det är min bedömning i dagsläget och det känns bra. Man får inte glömma att vi gjorde ett resultat på ungefär 10 miljoner back förra året. Det är stor skillnad för oss. Hur illa det slår med den måttliga publiken mot Häcken och publiken mot Elfsborg i avskedsmatchen, de bitarna kan ju göra skillnad i att gå plus eller något back. Men utöver att vi har god kontroll på ekonomin, som känns viktigt, så känns det som att vi ska hamna rätt väl till. I den bästa av världar slipper vi svarta siffror.

Då slipper ni det som utspelade sig förra året när elitlicensen var hotad?

- Det räknar jag med, att det ingående egna kapitalet förra året inte kommer att ätas upp i årets resultat. Jag skulle säga att jag i nuläget inte upplever att vi ska ställas för en sådan prövning.

Med tanke på att er ekonomi, kommer det finns utrymme att värva spelare i vinter eller är det för tidigt att svara på?

- Vi räknar med att göra ett fönster där vi kommer sikta in oss på, och arbeta för, att göra nyrekryteringar. Som en del i alltihop så talar vi om rekrytering i våra ungdomsled, vi pratar om rekrytering i form av att skriva kontrakt med spelare, men vi talar också om rekrytering om nya spelare utifrån in i vår trupp. Alla tre momenten ingår i vårt truppbygge och jag bedömer att vi kommer att kunna lägga en budget som medger att vi gör rekryteringar redan under vinterfönstret.

På det sportsliga planet har Helsingborg haft det motigt. Den allsvenska nykomlingen har legat i botten av allsvenskan i princip hela säsongen och är nu inne på sin tredje huvudtränare för säsongen i form av Olof Mellberg. Finns det fog för att rannsaka sig själv med tanke på rockaderna på tränarbänken då Per-Ola Ljung fick sparken och Henrik Larsson hoppade av efter verbala påhopp?

- Den här världen är efterklok, den är alltid efterklok. Det är så extremt resultatorienterat och det är extremt resultatorienterat på kort sikt. Det måste det vara i den här världen. Här måste man fatta beslut som att ha ett avtal med en tränare, att avveckla en tränare och hitta en ny. Pusslet går liksom inte att lägga i förväg. Det är klart att det är ett icke-önskvärt scenario att behöva spela med tre huvudtränare på en säsong. Men om prislappen nu blev att vi höll oss kvar, och det vet vi inte, vi vet bara att vi blev det, men vi vet inte hur det hade gått med de andra alternativen. Men nu blev vi kvar och i kombination med det har vi en långsiktig lösning med Olof Mellberg som har ett kontrakt som varar i ytterligare två år. Då måste jag säga att även med den här turbulensen och det här obehaget att hamna i tränarskiftessituationer så har vi nog landat väldigt rätt i slutändan. Det känns bra.

Azelius fortsätter:

- Sedan är det aldrig roligt med de här svåra tränarsituationerna oberoende om det är på vårt initiativ eller som det var i Henriks fall där det var på hans initiativ. Kontinuiteten uteblir. Det blir korta puckar hela tiden och det tror jag att vi har städat bort med Olof Mellbergs inträde. När man väl gör bokslut och tittar bakåt så har det här blivit bra, även om det har känts jobbigt i flera under året.

Till nästa säsong kommer även en ny roll att instiftas i Helsingborgs IF. Dalkurds sportchef Adil Kizil har hämtats in som ny chefsscout och Azelius tror det är välbehövligt för att utveckla den sportsliga verksamheten.

- Styrelsen har insett på fotbollskillarnas inrådan att när vi nu skall försöka etablera det här och ta steget vidare på vår resa framåt mot stora framgångar, där man måste ha tålamod, så måste vi nog kunna arbeta på ett sätt där vi har en start och en utveckling på scoutingverksamhet. Jag räknar med att den här scoutingverksamheten gör att vi får enklarare fönster genom att ha den rollen och ju mer rollen utvecklas, och han bygger nätverk runtomkring sig, ju enklare kommer det att bli. Vår bild i styrelsen är att det här har vi eftersökt och när vi kände med resultatutvecklingen, både sportsligt på hösttampen och att vi får ihop ekonomin, har vi råd att göra den investeringen. Vi tror det är klok investering som vårt fotbollsfolk har bett oss om.