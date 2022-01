HIF-talangens svar på AIK-ryktet: "Absolut inget jag tänker på"

Under onsdagen kom Expressen med uppgiften att nederländska FC Utrecht scoutat den offensive mittfältaren under hösten, dessutom ska AIK ha visat intresse. Tidningen har tidigare skrivit att Helsingborgs IF nobbat ett bud förra sommaren på Adam Kaied från Elfsborg - just nu kan HIF:s prislapp gå upp emot 15 miljoner kronor på talangen.

HIF-produkten säger att hans fokus inte har förändrats.

Hur mycket tänker du på intresset?

- Ingenting alls, absolut ingenting, säger Adam Kaied.

Men du har pratat med din agent om det?

- Just nu är jag mest fokuserad på Helsingborg. Intresse hit och dit, vad som skrivs i media - det är bara rykten och det är inget som stämmer.

Var kommer du utvecklas mest, är det att stanna i HIF det här året eller?

- Det kan jag inte veta så klart. Med den truppen vi fått nu, vi har fått in några bra spelare, så tror jag det kommer hjälpa mig i utvecklingen väldigt mycket.

Kaied flyttades upp från U19-laget förra säsongen och gjorde fyra mål på 26 matcher i superettan och det allsvenska kvalet. Han har kontrakt med HIF över säsongen 2023.