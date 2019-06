HIF vill låna 25 miljoner till spelarköp: "Vi har inte musklerna själva"

Investerarnas 11 miljoner är slut, nu vill Helsingborgs IF låna in ytterligare 25 miljoner från finansiärerna i Olympia Invest, skriver HD . - Det stämmer. Vi har sett att vår möjlighet att ta in potentiella spelare och förädla på egen hand är jättebegränsad, säger klubbdirektör Joel Sandborg till HD.

Under 2017 gick en grupp finansiärer kallat Olympia Invest in med 11,2 miljoner kronor i ekonomiskt ansträngda Helsingborgs IF vilket bland annat gjorde att klubben gick in i 2018 med ett positivt eget kapital, och möjliggjorde satsningar på namnkunniga spelare när HIF satsade hårt på att ta sig tillbaka till allsvenskan efter degraderingen 2016.

De pengarna är emellertid slut och Helsingborgs Dagbland rapporterar nu om att HIF återigen vänt sig till externa finansiärer för att låna in ytterligare 25 miljoner kronor.

- Vi har haft ett möte med dem, mycket riktigt. Vi berättade ”här är vi nu och det här saknar vi i jämförelse med de klubbar vi konkurrerar med. Därför är vi ute och tittar på det här investerarcaset”, säger Joel Sandborg till tidningen.

Sandborg fortsätter med att berätta att det inte är ett identiskt upplägg mot när Olympia Invest gick in med pengar förra gången, men att det i grund och botten är ett liknande upplägg där man går in med pengar med chans på utdelning på eventuell avkastning längre fram.

– Inför säsongen hade vi ett antal intressanta spelare som vi såg som utvecklingsbara som vi ville ta in, förädla och så klart sälja vidare. Men vi har inte de musklerna själva nu och det kommer att ta tid att ta sig dit. Det handlar inte om att låna på framtiden utan göra förstärkningar för att utvecklas, säger Joel Sandborg och erkänner att klubbens möjligheter att på egen hand värva spelare för att utveckla dem är små just nu.