HIF:s besked: Lindegaard och Hafsteinsson spelklara mot AIK

Både Anders Lindegaard och Daniel Hafsteinsson är spelklara till Helsingborgs möte med AIK. Detta besked ger HIF under fredagen.

Helsingborgs IF har värvat friskt i sommar men det var oklart om två spelarna som kommit in, målvakten Anders Lindegaard och mittfältaren Daniel Hafsteinsson, skulle bli spelklara till lördagens möte med AIK.

Under fredagen kommer HIF med beskedet att de är spelklara.

"Både Anders Lindegaard och Daniel Hafsteinsson är spelklara till morgondagen bortamatch mot AIK", skriver Skåneklubben på Twitter.

Du ser mötet mellan AIK och HIF på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.