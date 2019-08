HIF:s besked: Moro tillbaka och nyförvärv kan debutera mot Hammarby

Helsingborgs IF kryssade senast mot Falkenberg och är fortsatt indraget i bottenstriden i allsvenskan. Under söndagen väntar en ny tuff match för Skånekluben mot Hammarby på Tele2 Arena - men då är åtminstone en spelare tillbaka från skadeproblem.

HIF meddelar att Mamudo Moro, som missat de tre senaste matcherna, är tillbaka efter skadeproblem och kan därmed göra comeback på planen igen.

- Innan han blev skadad var han en viktig pjäs för oss och det är han fortfarande. Han har en otrolig löpkapacitet som både är nyttig för offensiven som för defensiven. Han är en viktig spelare för oss, definitivt, säger HIF-tränaren Henrik Larsson i en tv-intervju på föreningens Youtube-kanal.

HIF:s danske nyförvärv Tobias Mikkelsen är också uttagen i matchtruppen och kan därmed få göra allsvensk debut för föreningen.

- Jag tycker, som jag sa i pressmeddelandet, att han är väldigt bolltrygg och en smart spelare som är duktig med bollen och förhoppningsvis kan ge oss lite poäng också. Det är även ett alternativ på kanterna. Det behöver vi eftersom att vi spelat Randrup där ute också. Alla ära till honom med det arbetet han har lagt ner, men det är ingen kantspringare, så att få in lite mer offensiv kraft där också blir viktigt för oss, säger Larsson.

HIF:s möte med Hammarby börjar klockan 17.30 under söndagen och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.

Se hela Helsingborgs matchtrupp i tweeten nedan.