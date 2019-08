HIF:s glädjebesked: Farnerud med i truppen mot FFF

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Alexander Farnerud har varit skadad under en längre tid. Men nu är HIF-mittfältaren med i truppen till mötet med Falkenberg. - Det är klart han är en viktig spelare för oss, säger tränaren Henrik Larsson till Kvällsposten .

Alexander Farnerud spelade Helsingborgs sex första matcher i allsvenskan, men sedan dess har mittfältaren gått skadad.

I helgens möte Falkenberg är dock 35-åringen tillbaka i Skånelagets trupp, bekräftar HIF:s tränare Henrik Larsson.

- Han är med i truppen, säger han till Kvällsposten.

- Det är klart han är en viktig spelare för oss. Och för gruppen med sin erfarenhet från sina år utomlands och hela den biten. Sedan får man inte glömma bort att han inte har spelat sedan Östersund borta. Det är länge sedan.

I matchen får dock HIF klara sig utan trion Mamadu Moro, Pär Hansson och Kalle Joelsson.

