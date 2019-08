HIF:s nye islänning kallas Yaya Toure av lagkamraterna: ”Jag vill bara vara mig själv”

Helsingborg värvade tidigare under sommaren in Daniel Hafsteinsson från isländska KA Akureyri. Mittfältaren gjorde sin debut i måndags, när han kom in i slutet av det allsvenska mötet mot Örebro.

- Resultatmässigt kunde det varit en bättre debut, så klart. Men jag är glad över att ha gjort min debut. Arenan var fantastisk och fansen var underbara, säger islänningen till Kvällsposten.

Men trots hans korta tid i klubben har han redan fått ett smickrande smeknamn. När han kom till klubben beskrev förre HIF-spelaren Andri Bjarnason honom som ”Den isländske Yaya Touré”.

- Haha, jag hörde det av spelarna när jag kom hit. Det är alltid kul att bli liknad vid bra fotbollsspelare, men jag ser inte mig själv som Yaya Touré, säger mittfältaren.

Själv menar han att han inte är så lik den ivorianske mittfältsikonen, samt att han är mest lik sig själv.

- Jag vill bara vara mig själv, säger Hafsteinsson.