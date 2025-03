Hiljemarks transferplaner - efter stora förändringarna: "Alltid varit Elfsborgs väg"

IF Elfsborg

Hammarby IF

Elfsborg har varit mycket aktivt på transfermarknaden under vintern. Totalt har 14 spelare lämnat klubben, medan sex spelare har värvats och ytterligare ett par flyttats upp från de egna leden.

Helt enligt manager Oscar Hiljemarks plan, som innebär en rejält bantad gulsvart trupp 2025.

- Vi har gjort ett stort skifte i antal spelare in och ut. Det har vi valt att göra på ett väldigt smart sätt, tycker jag, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag tror på en dynamik i en trupp där antalet är väldigt litet. Så att de unga spelarna vi lyfter upp underifrån, och de spelarna vi tror på, ska få träningsmöjligheter och matchtid. Alla ska känna att de är nära.

Annons

När Elfsborg gick på ledighet under vintern hade Hiljemark en klar bild över hur han ville att truppen skulle se ut 2025, berättar han.

- Vissa saker skedde som vi hade planerat för. Jag tänker på Michael (Baidoo), Timothy (Ouma) och Ahmed (Qasem) som var tre spelare som vi visste att det skulle komma bud på och att de sannolikt skulle lämna. Vi hade bud på fler spelare i truppen, men som ur ett sportsligt och ekonomiskt perspektiv blev kvar.

- Sen har vi vissa case där spelare i en väldigt öppen och ärlig dialog varit tydliga med att de ville se ett kliv till ett annat ställe med mer speltid, eller där de kunde testa på något annat. Så länge det matchar vårt ekonomiska krav, och vi kan göra en sportslig vinning på det, har vi varit väldigt öppna för det.

Han berättar sedan om hur Elfsborg har resonerat kring sina nyförvärv under vintern:

Annons

- Vi har tagit in en del spelare med väldigt specifika kvaliteter och några som är väldigt mångsidiga. Sen har vi även lyft upp några spelare underifrån.

- I stället för att värva spelare som kostar sex-sju miljoner, som det faktiskt gör i dagsläget om du ska köpa en 18-/19-åring, har vi valt att lyfta upp spelare från egna led. Det har alltid varit Elfsborgs väg - och det är något jag tror på.

Samtidigt poängterar Hiljemark att han anser att det är viktigt att det parallellt finns en stomme i truppen med mer erfarna spelare.

- Jag minns hur det var när jag själv kom upp som spelare. Det fanns en stomme av trygghet, sen var vi några i det yngre gardet som slogs om att ta en plats i laget. Vissa fick spela mycket och andra mindre, men man fick växa in i det tävlingsinriktade miljön.

Hur klara är ni med truppbygget?

Annons - Fundamentet är på plats. Jag tycker att väldigt mycket bra saker har hänt. Sen är det som det är i Sverige, fönstret är öppet i nästan en månad till (25 mars), så det är klart att det kan ske saker både in och ut. Där är vi förberedda.

- Men jag tycker att det mer och mer börjar likna den truppsammansättningen som vi har pratat om att vi gärna vill få till.

Jobbar ni aktivt på att få in någon spelare till just nu?

- Nej, aktivt skulle jag inte säga. Scoutingen fortgår ju, för det är viktigt att vi inte blir chockade om något sker, men det är inte så att vi har konkreta möten om spelare just nu.

***

Elfsborg stormade fram under hösten, vilket inte minst ledde till en sensationell sejour i Europa Leagues ligaspel där boråsarna föll på målsnöret borta mot Tottenham i kampen om en slutspelsplats.

Annons

Under Europa-framfarten gjorde sig Elfsborg allra främst känt för sin trebackslinje. Den har däremot bytts ut mot en fyrbackslinje under cupgruppspelet.

Hiljemark förklarar varför:

- Jag tror på en taktisk flexibilitet. Det har jag gjort sedan jag kom in. Vi har gjort vissa skiften i matcherna tidigare och vi har gjort lite annorlunda saker i vissa matcher. Jag tror väldigt starkt på att försöka sätta spelarna i de situationerna som jag tror att de kan få ut mest i.

- Med tanke på de spelarna som vi har köpt, och de som har lämnat, är det klart att vi har behövt ändra på vissa saker. Det har vi vetat om sedan början. Sen finns det stunder i matcherna där vi enkelt kan skifta tillbaka till ett liknande system som vi har använt innan.

Härnäst ställs IF Elfsborg mot Malmö FF på bortaplan i cupkvarten.

Annons

- Det blir superkul. Malmö är givetvis en tuff motståndare, men vi har mött tuffa lag förr. Vi ser fram emot det, säger Hiljemark om lottningen.

- Vill man vara med och vinna cupen behöver du sannolikt slå topplag från den översta hyllan ändå.

Vad blir nycklarna mot Malmö för er del?

- Man måste hantera flera delar av spelet. Malmö besitter givetvis en väldigt hög individuell kvalitet, med tanke på den ekonomin som de går ut och handlar spelare för. Det måste vi givetvis vara förberedda på.

- Sen har de strukturella styrkor och svagheter som vi behöver vara förberedda på, som vi har en bra plan om hur vi ska agera kring. Men framför allt gäller det att hantera de individuella kvaliteterna.

Vad betyder cupen för Elfsborg?

- Som alla vet är cupen vår enda chans att ta oss ut i Europa. Men matchen som sådan är som alla andra matcher vi spelar. Vi går ut och gör vårt yttersta för att vinna matchen.

Annons

- Sen är det en utslagstävling nu, vilket är kul. Det har vi haft i Europa och det har vi nu. Mer än så ska man inte bygga upp eller förminska matchen. Det är 90 minuter på planen som kommer avgöra.

Cupkvarten mellan Malmö FF och IF Elfsborg sparkar igång klockan 18.30 på måndag och visas i TV4 Play.