Hjärnan bakom AIK:s styrelsebyte: "Har gnisslat en del under året"

För ungefär ett år sedan publicerade AIK-medlemmen Simon Strand en lång text om hur han då upplevde läget inom AIK. Den följdes upp av ett antal texter till och det hela ledde fram till ett alternativt styrelseförslag inför klubbens årsmöte. Strand riktade skarp kritik mot den dåvarande styrelsen och valberedningen, och engagerade mängder av AIK-supportrar i frågan. På årsmötet, dit 924 röstberättigade medlemmar tagit sig, valdes personerna som det alternativa förslaget bestod av in i AIK Fotbollförenings styrelse. Eric Ljunggren blev ny ordförande och Per Bystedt fick tacka för sig.

Men eftersom AIK Fotboll består av både en fotbollsförening och ett aktiebolag (AB är ett börsnoterat dotterbolag till FF och i bolaget finns AIK:s elitverksamhet) hålls det varje år en årsstämma, då styrelsen i bolaget ska röstas fram av klubbens aktieägare. Två dagar efter årsmötet 2018 hölls årsstämman och tanken med Strands alternativa förslag var att de nya styrelsemedlemmarna i FF skulle röstas in i AB-styrelsen också. 2017 bestod AIK:s två styrelser av samma personer. Men årsstämman valde att rita om upplägget. Per Bystedt (ordförande), Faje Gani och Christian Snäcke (har numera lämnat sin post), som röstades bort under årsmötet, fick fortsatt förtroende i AB-styrelsen. Fem personer från FF-styrelsen röstades in i AB-styrelsen, men ordföranden Eric Ljunggren fick nöja sig med en roll som ledamot.

Utifrån sett är Per Bystedt och Eric Ljunggren två män med olika tankar om hur AIK ska ledas framåt. De stod på varsin sida i en infekterad ”valrörelse” inför årsmötet, i vilken Ljunggren representerade ett alternativ vars stora avsikt var att få bort det som de ansåg Bystedt står för. Nu har duon tillsammans styrt de svartgula under mer än ett halvårs tid.

Ljunggren beskrev i en intervju med Fotbollskanalen i september sitt samarbete med Bystedt som ”utmärkt” och om situationen med två olika styrelser sa han:

- Jag tycker det fungerar väldigt bra. Vi (i styrelserna) har en bra dialog och ett bra samarbete, och vi är alla där för att jobba för AIK och AIK:s bästa. Sen finns det naturligtvis vissa praktiska komplikationer med att vara två separata styrelser. Det finns information som behöver stanna i bolagsstyrelsen på grund av att vi har regler att förhålla oss till. Det vore bättre om AIK 2019 kunde ha en och samma styrelse för förening och bolag. Jag tror att det vore det bästa för AIK.

Nu berättar dock Simon Strand att han är av uppfattningen att det nuvarande upplägget inte fungerat särskilt väl.

”Samarbetet mellan de båda styrelserna, FF och AB, som delvis överlappar, har gnisslat en del under året. Av lätt insedda skäl”, skriver Strand i en text som publicerades den 23 december.

Vidare hävdar Strand att en av de ledamöter som sitter kvar i både FF- och AB-styrelsen, på ett gammalt mandat, i våras sa: ”Jag ser inte er som legitima ledamöter” till en person i FF-styrelsen (som röstades in 2018).

I den nya texten beskriver Strand det som hände på bolagsstämman som en ”överraskande vändning”. Enligt Strand ”pressades” Eric Ljunggren av flera minoritetsägare, däribland Per Bystedt, på bolagsstämman. De nämnda minoritetsägarna ska ha hävdat att det inte gick att rösta in samma personer i FF- och AB-styrelsen. De lutade sig mot det faktum att upplägget med en och samma styrelse avviker från svensk kod för bolagsstyrning och stämmer inte överens med det ägardirektiv som AIK FF tog fram för några år sedan. Enligt ägardirektivet ska två platser i AB-styrelsen vara ”oberoende” eller representeras av minoritetsägare men för 2017 träffades en överenskommelse mellan AIK FF och minoritetsägarna (bland annat Bystedt & Son) om att frångå direktivet. Då agerade just Per Bystedt representant för minoritetsägarna.

Strand hävdar att minoritetsägarna tryckte på att AIK:s elitlicens skulle hänga på en skör tråd om FF-styrelsen också blev AB-styrelse. Han menar också att man där och då kunde ”anta att påståendena var en bluff” men att en kompromiss var nödvändig.

”Om det så förelågs fem procents risk att elitlicensen faktiskt stod på spel, vilket i så fall hade omöjliggjort seriespel”, skriver Strand.

Medlemmen förklarar också i sin text att han i efterhand märkt att Riksidrottsförbundets regler går emot det som hände på bolagsstämman, att ”FF kan och måste (enligt RF) tillsätta den styrelse som FF vill ha”, att minoritetsägare inte ska ”ha inflytande på ABts styrande baserat på aktiekapital utan endast baserat på FFs medlemmarnas förtroende” och att AIK trots uppdelningen i FF och AB ”måste styras på samma sätt som om ABt inte existerade”.

De papper som behöver skickas in till Svenska Fotbollförbundet för att få en godkänd elitlicens skulle vara inlämnade senast två dagar efter AIK:s bolagsstämma, som i sin tur hölls bara två dagar efter årsmötet.

- Det var på tok för kort tid mellan årsmötet och bolagsstämman. Det är en av de första sakerna vi gjort som styrelse, att se till att kommande styrelser får bättre möjligheter att förbereda sig och sätta sig in i arbetet och processen. Så vi kommer ha nio-tio dagar mellan nästa årsmöte och stämma. Åtminstone betydligt mer än senast och det tror vi är bra för AIK, sa FF-ordföranden Eric Ljunggren till Fotbollskanalen i september.

Simon Strand menar att de FF-representanter som han föreslog till årsmötet har lyckats med att skapa ett bättre klimat i klubben, men att de inte nått lika långt fram gällande andra delar.

”Genomförandekraften har varit svag och kommunikationen likaså. Man kan skylla mycket på det låsta läget med de dubbla styrelserna, men en hel del har nog också med egna tillkortakommanden att göra. Det ska Gudarna veta; dessa ledamöter verkar inte ha gjort allt rätt, och därmed har inte jag gjort det heller, eftersom de var mitt förslag”, skriver Strand.

Strand förklarar i sin text att han hoppas att valberedningen (lägger fram förslag till FF-styrelse) och nomineringskommittén (lägger fram förslag till AB-styrelse) kan enas om ett gemensamt förslag till styrelser inför 2019 års årsmöte/årsstämma.

”Om valberedningen hade lyssnat på, eller lyckats tolka, medlemsviljan inför förra året hade jag aldrig lagt fram ett alternativt förslag. Det är uppslitande för en klubb att i längden varje år ha flera konkurrerande förslag om hur sakerna borde ordnas, och i så fall bättre om processen har skötts på ett sätt som leder fram till ett resultat som bara ett färre antal kan vända sig direkt emot. Om vi inte får se en sådan utveckling i år, utan att minoritetsägarna fortsätter protestera mot medlemmarna och årsmötet, kommer jag motionera om en avnotering av bolaget, en exakt spegling av styrelserna (inklusive ordförandeposten) samt en rad andra saker som vingklipper minoritetsägarnas möjligheter att intervenera mot medlemsviljan”, skriver Strand.

Vidare menar Strand att ”gammal barlast i styrelsen och nomineringskommittén” behöver försvinna.

”För att dröja sig kvar som förtroendevald i AIK över tid, och genom olika epoker, måste man argumentera som en slalomåkare åker skidor; hela tiden inta nya positioner, och ständigt justera dem. Det är i och för sig bra att kunna ändra uppfattning om saker, men ibland kan man ana att positionsförflyttandet snarare vilar på taktiska grunder, än något annat”, skriver Strand och pekar på AB-ordföranden Per Bystedt som en person som han vill se lämna styrelsen.

Strand uppfattar Bystedt som en ”mästare” på korridorpolitik och hävdar att ordföranden ”återupprepat exakt de misstag som han begick förra gången han satt i styrelsen: en tillbakalutad och slapp inställning till den viktigaste frågan på sitt bord, arenafrågan, att egna AB-ledamöter börjar kommunicera styrelsekonflikter genom sociala medier, och sättandet av sin egen överlevnad i det främsta rummet”.

Återigen uppmanar nu Strand andra AIK-medlemmar att gå på det kommande årsmötet, för att stötta den utveckling som han vill få till. Fler än 300 personer har i nuläget aviserat att de kommer närvara vid årsmötet, uppger Strand för Fotbollskanalen.

När Fotbollskanalen når Eric Ljunggren i ärendet förklarar han att han i nuläget inte vill ge några kommentarer kring enskilda detaljer i Simon Strands text. Ljunggren säger dock att han är "väldigt glad" över att Strand "deltar i debatten".

- Jag önskar att fler medlemmar var så engagerade och insatta som han är, säger FF-ordföranden och fortsätter:

- Jag uppmuntrar andra supportrar att vara så engagerade också, det är fantastiskt för medlemsdemokratin.

Hur ser du på texten överlag, delar du den bilden som Simon beskriver?

- Jag är inte överens med Simon om 100 procent allt han tycker eller står för, lika lite som jag är 100 procent överens med någon annan människa. Han skriver många saker som är både kloka och korrekta, säger Eric Ljunggren.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med AB-ordföranden Per Bystedt som meddelar att han är på semester och just nu avböjer att kommentera Simon Strands text.