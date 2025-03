Hjelmberg svarar MFF-chefen - efter talangövergången: "Ågren får höra av sig om han är nyfiken"

I den modellen erkänner han att det finns en problematik med att alla spelare inte kan fångas upp. Det kan vara allt från noll till fyra talanger per kull som inte får tillräckliga meritpoäng för att komma in på de två utbildningarna, vilket är ett lågt antal anser Ågren.

- De flesta reagerar på det och tar sig i kragen. Sedan finns det de som, med all respekt, kanske inte är fullt lämpade för de teoretiska linjerna. Där jobbar vi just nu mot skolan för att få fram NIU-utbildningar (riks- och nationellt godkända idrottsutbildningar) som också går mot det praktiska gymnasiet, så att de kan söka in där och få sin gymnasieutbildning samtidigt som de kan träna fotboll under skoltid i klubbens omsorg, säger Per Ågren.