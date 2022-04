Hodzics pik inför duellen med Aiesh: "Har plockat ner honom många gånger förut"

Under 2021 var Kadir Hodzic en viktig pusselbit i det Mjällby AIF som endast släppte in 27 mål under hela den allsvenska säsongen. Inför i år bestämde sig vänsterbacken för att testa vingarna någon annanstans, och skrev på ett treårskontrakt med BK Häcken.

Han berättar att den första tiden i Hisingsklubben har varit bra.

- Det har känts bra. Jag fick ändå en assist mot Degerfors, så det har känts bra hela vägen och jag har känt mig i bra form. Sedan har tränaren valt att starta med en annan vänsterback och det får man acceptera. Jobba hårdare på träningarna och bevisa att man ska ha den platsen. Annars har det känts väldigt bra att komma till Häcken.

Har det varit en stor skillnad att byta Mjällby och naturgräs mot Häcken och konstgräs, med allt vad det innebär?

- Jo, men det är klart. Det är också en skillnad i spelsättet. Här spelar vi 4-3-3, medan vi i Mjällby mer spelade med wingbacks. Så det är klart att det är lite skillnad, nu måste man sänka sig lite och vara en mer naturlig vänsterback i och med att man har en yta framför sig, berättar Hodzic.

- På så sätt är det en omställning, men i det stora hela så tycker jag att det har gått väldigt bra. Det är en väldigt bra grupp som har tagit hand om mig väldigt bra. Då är det lättare att komma in i det.

Kommer du att få en mer defensiv roll i Häcken, eller hur vill de använda dig?

- Min roll här är ju fortfarande att följa med upp offensivt. Det är ju där som mina styrkor ligger och det känns ju onaturligt att det bara skulle bli defensivt. Jag vill helst följa med upp och ge understöd åt yttermittfältarna, men även kombinera mig framåt och slå de avgörande passningarna. Samtidigt måste man nu ta ett mycket större ansvar i det defensiva, i och med att det är naturliga mittbackar. Man måste komma ner och bli en del av en fyrbackslinje.

Under Häckens två inledande matcher i allsvenskan har Kadir Hodzic varit förpassad till bänken, förutom ett kortare inhopp mot Degerfors. Under lördagens matchförberedande träning spelade Häcken dock med Hodzic i den preliminära startelvan, i stället för Kristoffer Lund som tidigare har fått ansvara för vänsterbackspositionen.

Hodzic bekräftar att en startplats mot IFK Göteborg är trolig.

- Ja, men det kan det bli. Om det nu blir så, så är det något som jag ser fram emot. Det är en väldigt rolig match och kul att komma in i hetluften direkt. Jag är ju från trakten här, så jag vet hur stort derbyt är. Blir det start så ska det bli väldigt kul.

På andra sidan väntar med största sannolikhet Hosam Aiesh, som har fått förtroendet på Blåvitts högerkant i varje tävlingsmatch den här säsongen. En intressant duell, menar Hodzic, som säger sig veta hur han ska plocka ner den blåvita yttermittfältaren på bästa sätt.

- Ja, det har jag gjort många gånger tidigare. Det är inga problem. Jag har mött honom både i Östersund och när jag spelade i Mjällby. Han har koll på mig och jag har koll på honom, säger Hodzic.

- Vi har haft tuffa kamper på kanten. På det sättet har det alltid varit tufft motstånd att möta honom, men det har alltid varit tuffa kamper. Det är bara att ta sig an uppgiften och göra det så bra som möjligt om man nu får chansen.

Hodzic upprepar slutligen betydelsen av kvällens match.

- Blir det så att jag startar i morgon (läs under sönadgen) så ska det framför allt bli väldigt kul att spela. Som jag var inne på så är jag är från Marks kommun (fem mil sydost om Göteborg) och man vet betydelsen av derbyt.

BK Häcken-IFK Göteborg har avspark klockan 17.30 på Bravida arena.