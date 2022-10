Högmo vill slå hål på ex-klubben Djurgårdens gulddrömmar: "Har allt att vinna"

Mitt under säsongen 2013 kom Per-Mathias Högmo in som ny huvudtränare för Djurgårdens IF och tog klubben från en jumboplacering till övre halvan av tabellen. Norrmannen lämnade efter säsongen för rollen som förbundskapten för Norges landslag.

I dag ställs han mot sin gamla klubb i en match som mycket väl kan komma att ge kampen om SM-guldet en ny riktning. Serieledande Djurgården (48 poäng) tar emot Högmos andraplacerade BK Häcken, också på 48 inspelade poäng.

- Det blir verkligen jättekul. Det ska bli fint att komma till Tele2 och möta Djurgården. Jag var ju där i fjol, men då var det ju helt andra förutsättningar. Då slogs vi för livet! (skratt) Nu har vi allt att vinna, så det blir ett bra utgångsläge, säger Per-Mathias Högmo.

Känner du några i eller runt Djurgården från din tid där?

- Jag har ju kontakt med folk, både i och runt klubben. Nu ska jag gå och prata med redaktören i Blåränderna. Honom har jag en bra relation till och vi brukar ha någon intervju med jämna mellanrum. Bosse har jag ju också kontakt med. Han var ju med och fick mig till Djurgården redan då. Det var ju han och (Anders) Grönhagen som var sportchefer i styret på den tiden.

- De har haft en stark resa och byggt ihop en solid klubb. Och, återigen, jag glädjer mig över att Djurgården och svensk fotboll gör det bra i Europa. Det tänker jag är viktigt för hela nationen och för alla klubbar.

Med sex omgångar kvar att spela och fem poäng ner till tredjeplacerade Hammarby, kan det vinnande laget på Tele2 arena göra att guldryck. Samtidigt hyllar Per-Mathias Högmo sin tidigare klubb.

- Djurgården har varit starkt, senast här mot Gent (0-1). En imponerande och solid genomförd match av dem. Vi ska förlita oss på våra styrkor som är hög intensitet, ställa om snabbt och vara bra i presspelet. På sikt vill vi komma dit Djurgården är och konkurrera i Europa. Vi vet ju att det är en bit dit, men vi har tagit bra kliv den här säsongen, säger 62-åringen.