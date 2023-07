Högmos hint - inför CL-kvalet: "Kan vara en ny spelare med"

BK Häcken har tappat Bénie Traoré till Sheffield United och är på jakt efter förstärkning på anfallspositionen.

Under gårdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Häcken tagit kontakt med AIK-ryktade Ioannis Pittas. Under dagens presskonferens inför Häckens möte med Klaksvik i Champions League-kvalet passade Per Mathias Högmo på att hinta om nyförvärv kopplat till registeringen av spelare i Champions League.

- Det läggs en lista för varje dubbelmöte. Även för hemmamatchen måste listan in i dag. Det vi har klart i dag, som ligger på listan i dag, är inte offentligt, och gäller för nästa match också, säger han enligt GP

GP: Så det kan vara en ny spelare med?

- Det kan vara en ny spelare med. Det vet man aldrig, säger Per-Mathias Högmo.

BK Häcken ställs mot KI Klaksvik på Färöarna senare under onsdagen, matchstart 20.45.