Omgång 23

IK Sirius-Falkenbergs FF fredag 13/9 19:00

Örebro SK-Gif Sundsvall lördag 14/9 13:30

ÖstersundS FK -Kalmar FF lördag 14/9 16:00

Hammarby IF-IFK Göteborg söndag 15/9 15:00

BK Häcken-AIK söndag 15/9 15:00

Malmö FF-IFK Norrköping söndag 15/9 17:30

Djurgårdens IF-Helsingborgs IF måndag 16/9 19:00

AFC Eskilstuna-IF Elfsborg måndag 16/9 19:00

Omgång 24

Gif Sundsvall-Djurgårdens IF fredag 20/9 19:00

Falkenbergs FF-Östersunds FK lördag 21/9 13:30

IFK Norrköping-Örebro SK lördag 21/9 16:00

Kalmar FF-BK Häcken lördag 21/9 16:00

IFK Göteborg-IK Sirius lördag 21/9 18:00

Hammarby IF-AIK söndag 22/9 15:00

Helsingborgs IF-AFC Eskilstuna söndag 22/9 17:30

IF Elfsborg-Malmö FF söndag 22/9 17:30

Omgång 25

Kalmar FF-Gif Sundsvall tisdag 24/9 19:00

Djurgårdens IF-Falkenbergs FF tisdag 24/9 19:00

Örebro SK-Östersunds FK onsdag 25/9 19:00

BK Häcken-IF Elfsborg onsdag 25/9 19:00

AIK-IFK Göteborg onsdag 25/9 19:00

IK Sirius-Hammarby IF onsdag 25/9 19:00

Malmö FF-Helsingborgs IF torsdag 26/9 19:00

Omgång 26

IF Elfsborg-AIK söndag 29/9 15:00 (lördag om AIK kvalar in till Champions League)

Gif Sundsvall-IK Sirius söndag 29/9 15:00

IFK Göteborg-BK Häcken söndag 29/9 15:00

Falkenbergs FF-IFK Norrköping söndag 29/9 17:30

AFC Eskilstuna-Malmö FF söndag 29/9 17:30

Hammarby IF-Örebro SK måndag 30/9 19:00

Östersunds FK-Djurgårdens IF måndag 30/9 19:00

Helsingborgs IF-Kalmar FF måndag 30/9 19:00

Omgång 27

Gif Sundsvall-IFK Norrköping lördag 5/10 13:30

AIK-Örebro SK lördag 5/10 16:00

IK Sirius-Helsingborgs IF 5/10 16:00

Djurgårdens IF-Hammarby IF söndag 6/10 15:00

BK Häcken-Östersunds FK söndag 6/10 15:00

Kalmar FF-AFC Eskilstuna söndag 6/10 15:00

IF Elfsborg-Falkenbergs FF söndag 6/10 17:30

Malmö FF-IFK Göteborg söndag 6/10 17:30

Omgång 28

AFC Eskilstuna-Gif Sundsvall fredag 18/10 19:00

Helsingborgs IF-BK Häcken lördag 19/10 13:30

Östersund FK-IK Sirius lördag 19/10 16:00

Hammarby IF-Malmö FF söndag 20/10 15:00

Falkenbergs FF-AIK söndag 20/10 15:00 (lördag om AIK kvalar in till Champions League)

IFK Norrköping-Kalmar FF söndag 20/10 17:30

Örebro SK-IF Elfsborg måndag 21/10 19:00

IFK Göteborg-Djurgårdens IF måndag 21/10 19:00