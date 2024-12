Hotet mot Gais och Blåvitt - riskerar tvångsflytt: "Skulle bli besviken"

Under fredagsmorgonen kunde Fotbollskanalen redogöra för IFK Göteborgs huvudspår i arenafrågan, där klubbens fokus nu riktas mot en uppgraderad version av Gamla Ullevi med ytterligare omkring 5 500 platser.

Samtidigt rapporterade GP att en långt gången problematik med vibrationer kan tvinga klubbar som både IFK Göteborg och Gais att flytta matcher från Gamla Ullevi. Det framgår i en ny skrivelse från Miljöförvaltningen.

Vibrationerna tillkommer i regel under större tillställningar på Gamla Ullevi när en större skara supportrar hoppar i takt. Vibrationerna rör sig sedan till närliggande fastigheter och påverkar boende i närområdet.

Gamla Ullevi ägs av det kommunala bolaget Higab och drivs av det kommunala bolaget Got event. Problemen har funnits i olika skalor sedan arenan grundades 2009 - där Got event och Higab har utfört flera åtgärder genom åren. Bland annat genom att placera vibrationsdämpare under ståplatsläktaren för hemmalaget, för att minska skakningarna.

Under 2024, där IFK Göteborg sålde slut sina biljetter under samtliga hemmamatcher (snitt på 16 846) och den allsvenska nykomlingen Gais ökade sitt publiksnitt rejält till över 9 000 åskådare, har problemet med vibrationerna eskalerat, menar Miljöförvaltningen. Bland annat på grund av att publik nu hoppar på andra ställen av arenan än tidigare.

I år överstegs den gräns som finns (på 0,4 millimeter per sekund) vid sex tillfällen, rapporterar GP.

Vidare tillåts två på förhand aviserade undantag (på max en millimeter per sekund). Det skedde slutligen vid två tillfällen 2024 - men Got event hade inte förvarnat, då deras två varningar redan hade använts under våren.

Det hela kan nu alltså leda till att Miljöförvaltningen tvingar allra främst Gais och Blåvitt att flytta vissa matcher från Gamla Ullevi nästa säsong. Det gäller i så fall vid de tillfällen där risker för överskridanden av skakningar finns.

- Vi har kommit fram till att det här är så allvarligt att det behövs ett beslut. Det finns ett beslut där vi reglerar det här, där det står vad de får göra och inte, att det ska vara de här två värdena för vibrationer. De har inte följt det. Därför behöver man fatta ett nytt beslut för att styra upp situationen, säger Torbjörn Göransson, miljöinspektör på Göteborgs stads miljöförvaltning, till GP.

Miljöförvaltningen har lämnat in en skrivelse om övervägande av beslut. Där skriver de bland annat:

"Att utsätta närboende för så kraftiga skakningar som de som registrerades den 18 och 30 september är helt oacceptabelt".

Och:

"Det är därför inte rimligt att att använda arenan för fotbollsmatcher där det finns risk för överskridanden".

Got event svarar att "vår bedömning är att vi har uttömt de möjligheter vi har rådighet över".

- Arenan är förstärkt men den är inte pålad ner till berg. Det är väl egentligen det som vi hade sett som den ultimata lösningen. Samtidigt är det enorma kostnader kopplat till det och det får i så fall göras i samband med att man tar ett aktivt beslut kring att utveckla arenan. Att bara göra det i nuläget med olägenheten kontra kostnaden är inte proportionerligt, säger Got events vd Lotta Nibell till GP.

***

IFK Göteborgs ekonomichef Marcus Valli, som arbetar tätt med arenafrågan för klubben, ger sin syn på hotet om flyttade matcher från Miljöförvaltningen.

- Jag har läst det och jag har pratat med Got event. Det som man måste vara tydliga med här är att i utbyggnadsförlaget (av Gamla Ullevi) som finns, där är pålning ner till berg med. Då skulle den problematiken lösa sig, säger Valli till Fotbollskanalen.

- Sen hur man löser det på kort sikt… Att vi skulle få något typ av näringsförbud och inte kunna spela våra matcher, då har vi ett annat problem. Då behöver vi en ny arena att spela på i så fall. Jag vet inte hur de olika förvaltningarna ställer sig till det, men vi som enskild klubb kan inte göra något åt den saken. Då får staden presentera en alternativ lösning som inte blir fördyrande för vår del.

Hur hade det påverkat er om ni behöver flytta större matcher från Gamla Ullevi?

- Det är ingenting vi vill. Vi vill spela på Gamla Ullevi i den utsträckningen som det går. Sen om vi flyttar matcher så ska vi göra det för att det är vi som tar de besluten, inte för att vi blir tvingade till det. Det är ingen optimal situation för oss.

Ett beslut från Miljöförvaltningen väntas komma innan nästa säsong sparkar igång under våren. Marcus Valli känner däremot ingen oro för stunden.

- Just nu finns det ingen oro. Vi ska ta en avstämning med Got event och verkligen stämma av vad det är som gäller. Så får vi se framåt om det är någonting som är ett reellt hot eller om det bara är snack.

Marcus Valli berättar vidare att IFK Göteborg genomför mätningar av vibrationer löpande på Gamla Ullevi.

- Vibrationsproblematiken har funnits över en längre tid, men jag tycker att det viktiga är att den är med i en del av lösningen av utbyggnaden. Att man ska håla ner till fast grund. Om man ändå ska ta den kostnaden att håla, då tycker jag att det är absolut rimligt att man bygger ut arenan utefter det förslaget som ligger, säger Blåvitts ekonomichef.

Han har samtidigt respekt för de personer som känner upplever problemen i närområdet vid Gamla Ullevis närområde under dessa tillfällen.

- Det man får ha med sig är att den här problematiken har funnits sedan 2009. Det är inget nytt problem. Men sen är det klart att det är olyckligt att situationen har uppstått från början. Det får man ha respekt för att folk tycker att det är jobbigt. Vi hoppas att det finns en lösning på det.

***

Gais ordförande Stefan Tilk ger även han sin syn på vibrationsproblematiken och Miljöförvaltningens hot om flyttade matcher.

- Självklart vill vi spela alla matcher på Gamla Ullevi, om det inte är så att supportrarna och vi själva vill lägga någon stormatch på stora Ullevi. Men självklart vill vi spela på Gamla Ullevi. Det vore väldigt tråkigt om vi inte kan spela där, säger Tilk till Fotbollskanalen.

Att ett beslut om flyttade matcher skulle kunna fattas över Gais och övriga klubbars huvuden känner sig Stefan Tilk inte särskilt tillfreds med.

- Jag skulle bli otroligt besviken då. Men det är klart att vi måste ta en dialog med dem och förstå mer på djupet vad som är det stora problemet. Jag har inte sett någon teknisk information och har inte ännu förstått hur stort problemet är.

- Är det så att det är farligt för närboende får vi ta det på djupaste allvar och se vad vi kan göra åt det. Jag respekterar deras kunskap, men vi får ha en dialog innan vi kan yttra oss ordentligt.

Avslutningsvis ger Stefan Tilk sin syn på förslaget om att uppgradera Gamla Ullevi.

- Det är vi positiva till. Vi hoppas och tror på en positiv utveckling av ännu mer supportrar som vill se våra matcher. Det är positivt för Göteborg generellt. Utan att kunna svara helt för Gais, där vi inte har tagit något beslut i frågan, är vi säkerligen glada och nöjda om vi kan bygga ut Gamla Ullevi.