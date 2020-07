"Hotet" som väckte Sirius: "Något med att vi skulle bli snittade"

Sirius låg under med 1-0 mot Örebro SK i halvtid. Då väckte tränaren Henrik Rydström sitt lag med ett "hot". - Det var något med att vi skulle bli snittade, säger Sirius-mittfältaren Elias Andersson till Uppsala Nya Tidning.

IK Sirius låg under söndagen under med 1-0 mot Örebro SK i halvtid, men vände sedan under andra halvan av matchen till seger med 2-1 och är därmed nu på andraplats i allsvenskan. En av anledningarna till vändningen? Ett hot från tränaren Henrik Rydström i halvtid.

Rydström berättar, för Uppsala Nya Tidning, att han "hotade" sina centrala mittfältare i halvtid och att Elias Andersson och Nahom Girmai Netabay sedan, som en följd av det, vaknade i andra halvlek, vilket gjorde att de fick grepp om matchen. Däremot vill han inte berätta, för tidningen, om vad han sa.

- Det är inget ledarskap jag skulle använt i ungdomsfotboll kanske, säger Rydström till UNT.

Elias Andersson avslöjar dock, för tidningen, att Rydströms "hot" handlade om att de vann få dueller i första halvan av matchen.

- Det var något med att vi skulle bli snittade eller något sådant så man blev lite rädd där faktiskt, säger han till UNT.

Andersson menar att de, efter "hotet", vann fler dueller på planen i andra halvlek.

- Man var livrädd när man gick ut till andra halvlek så man fick tänka på det han sa. Vi vann inte så många andrabollar i första halvlek och det var väl det han menade, att vi skulle vinna fler och få tag på bollen mer. Det tycker jag att vi gjorde, säger mittfältaren till tidningen.

Sirius ställs härnäst på lördag mot Hammarby på Tele2 Arena.