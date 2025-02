Hrstićs glädje efter samtalet med Gustafsson: "Tror att han gillar mig"

Srđan Hrstić kostade cirka 18 miljoner kronor, inklusive bonusar, när han värvades från serbiska Spartak Subotica i augusti 2023. Anfallaren blev då Häckens dyraste spelarköp innan hans rekord slogs av Zeidane Inoussa i februari 2024.



Men Hrstić har haft det tufft och inte levt upp till förväntningarna. Under det första halvåret blev det två mål på sex starter och fyra inhopp och under 2024 fem mål på åtta starter och 17 inhopp.



Det har också varit rörigt med flera olika tränare under anfallarens ett och ett halvt år i Häcken och varken Per-Mathias Högmo, Pål Arne ”Paco” Johansen eller Joop Oosterveld har satsat på 21-åringen.

Ingen har riktigt trott på honom, vilket gjort att han tvivlat på sin framtid i klubben.



Fram tills nu.



För efter att Jens Gustafsson har tagit över som tränare så har Hrstić plötsligt fått kärlek.



- Jag tror att vår nye tränare gillar mig. Han har sagt att han tror på mig. Det är väldigt bra. Jag tycker om honom, säger han till Fotbollskanalen.



- Han har sagt att han vill stötta mig, att jag behöver stöttas från honom och lagkamraterna.



Att Jens Gustafsson har berättat att han tror på Srđan Hrstić är något som gör honom glad och hoppfull. Anfallaren tror att han kommer att få chansen, och då ska han ta den.



- Nu är jag redo. Jag vill vara bäst i laget, men det har inte blivit så. Jag måste fortsätta att träna hårt och ha lite mer tur, säger han och fortsätter:



- Jag är en ung spelare. Jag behöver lite tid. Men jag tror att allt kommer att bli bra nu.

Hrstić är tydlig med att han vill vara i Häcken och visa att han är värd det som klubben har köpt honom för.



- Jag vill spela här. Jag har bara varit här i ett år och har bara gjort, sju-åtta mål. Jag måste göra 15-20 mål, sedan kan jag snacka om att flytta, säger han.



Har du känt press med tanke på att du kostade nästan 20 miljoner kronor?

- Nej. Jag vet vad jag kan. Klubben vet också vad jag kan. Allt handlar om tid. Det viktigaste är att jag tror på mig.