Hugo Bolin: "När jag skjuter i bortre brukar den sitta"

Hugo Bolin har stått för en imponerande höstsäsong i Malmö. Men mot IFK Göteborg fick den unge talangen inleda på bänken.

Och så med en halvtimme kvar att spela kom 21-åringen in med 1-1 på resultattavlan. Drygt 20 minuter senare hade Bolin skickat in matchavgörande 2-1.

- Det är jävligt mycket känslor. Det är sjukt, säger hjälten till Fotbollskanalen efter matchen.

Han fick bollen från Taha Ali som stod för kvitteringen i matchen.

- Jag fick en bra passning av Taha, så fick jag vända upp åt fel håll, felvänd mot målet så jag chansade för att sätta den i bortre. Och när jag skjuter i bortre så brukar den sitta, så det var bra med det.

Hur känns det att vara guldhjälte?

- Helt sjukt! Jag satt på bänken och tänkte att jag kan komma in här och göra skillnad och kände väl hela tiden att det kan jag göra. Och när jag kom in så fick jag göra det och all cred till Taha också som först gör första målet och sedan spelar han fram till mig. Och som lag så gör vi en perfekt match.

Du har haft en hyfsad säsong, landslagsman och guldhjälte.

- Ja det har gått snabbt. Jag fick inte spela någonting i början av säsongen egentligen, det har tagit lite tid. Och sedan från ingenstans så började jag spela egentligen allt och det har gått jävligt snabbt.

På läktaren fanns en viss norrmann, Erling Haaland, och bevittnade vändningen. Den stora anfallsstjärnan syntes på läktaren iklädd en tröja med "Botheim" på ryggen. Och enligt Hugo Bolin borde målmaskinen vara välkommen att fira guldet med MFF-spelarna.

- Det tror jag. Jag har inte så jättebra koll, det är inte jag som sköter det men förmodligen får han det.

Bolin har på 23 allsvenska matcher stått för nio mål och en assist.