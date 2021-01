Hunt i öppet brev efter kaoset: "Aldrig hamnat i en liknande situation"

IFK Norrköpings senaste år har kantats av oroligheter utanför fotbollsplan. Redan inför säsongen 2020 varslades trotjänaren Mikael ”Gädda” Hansson efter 27 år i klubben, vilket gjorde att flera spelare i Peking ville sänka sin löner för att Hansson skulle bli kvar.

Inför klubbens årsmöte i fjol hoppade dessutom halva styrelsen av och i februari förra året kunde Fotbollskanalen berätta att omkring 15 sponsorer till Norrköping hotade att hoppa av sina åtaganden.

Efter säsongen har kaoset tagit ny fart då flera ledare inom IFK Norrköping lämnat. Idrottsskadeterapeuten Dale Reese, ledaren Stefan Thordarson, marknadschefen Robin Bornehav, klubbens SLO Fredrik Nilsson, klubbdirektören Jens Magnusson och trotjänaren Stefan Hellberg har alla klivit av sina uppdrag där den sistnämnda också riktade skarp kritik mot ordföranden Peter Hunt.

- Jag kan inte längre ställa upp på den kultur vi har i vår förening i dag. Styrelsen behandlar inte folk på ett respektfullt sätt, sa han till NT.

I mitten av december kunde sedan Fotbollskanalen berätta om att ett 20-tal personer kring klubben upplever ett herravälde som styrs av Peter Hunt. Detta har resulterat i att folk som arbetar kring föreningen inte mår bra.

- Peter är en entreprenör och har ett ledarskap som tvingar processer framåt i snabb takt. Min tolkning är att IFK har gått genom ett stålbad kopplat till behov och kompetens, från ideella krafter till professionellt. Jag tror att mycket av det här har med kravställan att göra. Du har mycket slitningar och det tror jag han får klä skott för. Han har går hårt fram och folk känner sig trampade på tårna och orättvist behandlade i sådana här situationer. Ledarstilen bygger på att ta beslut och att ta effektiva beslut. Då får man många mot sig, speciellt när man går från en organisationsform till en annan, säger en person som har jobbat i klubben, sa en person som Fotbollskanalen pratade med.

Peter Hunt svarade också på kritiken i Expressen där han bland annat skrev:

"I dag upplever jag att det från enskilda individer finns en kritik mot arbetsmiljön och kulturen i föreningen och även en kritik mot mitt ledarskap. Detta tar jag på största allvar och det skulle vara befriande om denna kritik på något sätt konkretiserades. Jag tar naturligtvis felaktiga beslut och kommer säkert att göra det även i framtiden men min ambition är dock alltid att agera vad som är bäst för IFK. De personer som nu uttalar sig eller slutar har jag aldrig, jag upprepar aldrig haft några personliga konflikter med."

Om ett par veckor är det dags för IFK Norrköpings årsmöte där Peter Hunt tidigare bekräftat att han inte kommer föreslås till att bli omvald som ordförande.

Det är en dörr som dock inte verkar helt stängd. I ett sms till NT skriver Hunt:

"Funderar på hur jag ska agera. Ärligt, vet ej. Beror ju på vad valberedningen föreslår...Kommer ej ta någon annan roll."

I tidningen har också Hunt publicerat ett öppet brev där han svarar på kritiken mot honom och situationen i IFK Norrköping just nu.

Han skriver bland annat:

"IFK Norrköping och dess verksamhet står i dag i ett stort mediafokus, inte bara lokalt utan även ute i hela landet och också på olika sociala forum.

I centrum för debatten och kritiken står IFKs styrelse och i första hand dess ordförande, dvs jag. Temat är min påverkan på den påstådda dåliga arbetsmiljön som skulle råda. Många anser sig veta ”sanningen” och uttrycker olika påståenden utifrån andra- och tredjehandsuppgifter som inte ger en korrekt bild av den rådande situationen. Tyvärr kan jag inte gå in i offentlig polemik när det berör enskilda anställda (nuvarande/ tidigare), sponsorer, supporters eller enskilda röster under anonymitet på olika sociala media."

Hunt skriver vidare att IFK Norrköpings styrelse bär det yttersta ansvaret i klubben, men att man inte kan ansvara för hur arbetsmiljön är på daglig basis.

"Arbetsmiljöarbetet är en fråga för VD och verksamhetscheferna. En styrelse kan omöjligt följa all verksamhet på daglig bas utan ansvaret vilar på de operativa ledarna. Det ska här nämnas att sedan 2016 har IFK regelbundet samarbetat med en extern konsult i arbetsmiljö- och säkerhets frågor. Bla. finns en intern portal, där personalen anonymt kan logga in och uttrycka sina åsikter. Det har inte under flera år kommit information till styrelsen att arbetsmiljön haft så stora brister som nu påstås."

Pekings ordförande berättar vidare att han upplever den uppstådda situationen i klubben som unik och att han under sin tid som företagsledare aldrig hamnat i en liknande situation.

"Jag driver sedan 35 år tillbaka egen företagsverksamhet som idag har ca 1100 anställda i sju olika länder. Det är olika företagsmiljöer och kulturer som ibland är svåra att förena. Jag vill dock påstå att jag ytterst sällan eller aldrig har hamnat i en liknade situation som jag nu befinner mig i. I mina bolag ligger alltid arbetsmiljö ansvaret på respektive företagsledning. Ägare/styrelsen har också ett ansvar att föra en dialog med företagsledningen om miljö och kultur har brister men kan omöjligt ställas till svars för den personalsociala miljön. Detta är VD:s ansvar", skriver Hunt.

Vem som blir valberedningens förslag till ny ordförande i IFK Norrköping återstår att se. En som dock öppnat för det är Patrik Jönsson, som just nu är vice ordförande i klubben.

- Det är klart att det är det finaste arbetet man kan utföra utifrån min position som gammal spelare och 30 år i klubben, men som läget är just nu är Peter fortfarande min ordförande och jag är lojal mot honom, sa han till Fotbollskanalen tidigare i veckan.

Tidigare har också Peking-fans mobiliserat för att få bort Hunt från ordförandeposten och i ett uttalande skrev man:

"Ytterst ansvarig för detta är styrelseordförande Peter Hunt, vars mandat är att leda styrelsens arbete och inte att vara en operativ chefsperson inom föreningen. Ansvariga för arbetsmiljön i föreningen är styrelsen under ledning av ordföranden. Allt som kommit fram de senaste dagarna gör att vi inte har något förtroende för Peter Hunt att leda IFK Norrköping framåt genom den tuffa tid som väntar.

Härmed uppmanar vi valberedningens ordförande Lars Ahlm att avstå från att föreslå Peter Hunt som ordförande på årsmötet 2021, då vi menar att han inte har det förtroende hos medlemmarna som krävs. Valberedningen bör sondera efter en ny ordförande som efterträder Peter Hunt när mandatperioden löper ut i februari.

Vi har IFK Norrköpings bästa för våra ögon och vår gränslösa kärlek för denna 123-åriga förening gör att vi inte längre kan ställa upp på den vägen styrelsen, med Peter Hunt i spetsen, pekar ut".

Brevet undertecknades av Peking Fanz ordförande Sebastian Bengtsson, samt grundare Tim Adolfsson.

Fotbollskanalen har under en längre tid sökt Peter Hunt för att få till en intervju men utan framgång.