Hysén skadad - kan missa allsvenska omstarten

IFK Göteborgs rutinerade forward Tobias Hysén, 36, fick under vårsäsongen kontinuerligt med speltid med Blåvitt i allsvenskan. Inför den allsvenska omstarten på söndag mot Kalmar är han däremot osäker till spel på Gamla Ullevi.

Hysén spelade i helgens träningsmatch mot Boden, men fick efteråt se ena knät svullna upp och var heller inte med på fredagens träning, vilket GT var först att rapportera om.

- Han behandlas och prepareras. Vi får se om vi får honom i ordning till helgen. Vi har fortfarande förhoppningar om det, säger IFK Göteborgs assisterande tränare Alf Westerberg till GP.

- Att han inte var ute i dag (fredag) beror på att det är dumt att belasta så nära match, fortsätter han.

Utöver Hysén är heller inte Patrik Karlsson Lagemyr redo för spel efter skada.

Matchen börjar klockan 15.00 på söndag och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.