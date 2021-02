I kväll kan namnbyte för Frej klubbas: "Får se om den heter Hammarby Talangförening"

Hammarby har under en längre tid haft ett tätt samarbete med Täby-laget IK Frej, som under 2019 ramlade ner till ettan. IK Frej Herrfotboll (ettan-laget) är en fristående förening, som ingår i Alliansföreningen IK Frej, där det även finns ytterligare två föreningar - en innebandyförening och en dam- och ungdomsfotbollsförening.

Herrfotbollsföreningen har under senaste åren haft ekonomiska problem, vilket Hammarby hjälpt till med. Frej hade i fjol två miljoner kronor i skulder, och därför gick Hammarbys nätverk av sponsorer och kontakter in och reglerade skulderna. I och med det tog även flera personer inom Bajen plats i en ny Frej-styrelse, som klubbades igenom på ett extra årsmöte i fjol. I den nya styrelsen ingår Peter Kleve (föreningschef i Hammarby), Patrik Niklasson (styrelseledamot i Hammarby IF FF), Mattias Fri (styrelseledamot i Hammarby Fotboll AB) och Fredrik Österberg (styrelseledamot i Hammarby Fotboll AB). Från Frejs sida sitter vidare Thomas Petersson och Johan Ryberg också med i styrelsen.

- Vi har sagt att om vi ska gå in med våra resurser för att säkerställa verksamheten så måste vi också kunna göra det med personer vi litar på och har förtroende för framåt. Det är absolut inte villkorat men vi har kommit med förslag till valberedningen, det har vi gjort, sedan har de själva satt sig ner och tittat på de förslag som är inkomna och valt att lyfta fram de här personerna. Men det finns inga villkor, sa Hammarbys ordförande Richard von Yxkull inför det extrainsatta årsmötet i juni i fjol.

Under onsdagskvällen håller IK Frej Herrfotboll ett nytt årsmöte om utträde ur IK Frej Alliansförening. Om medlemmarna bestämmer sig för att rösta igenom det kommer även frågor att behandlas gällande bland annat namnändring för herrlaget i ettan, meddelar Täby-laget på sin hemsida.

På dagordningen är det två punkter som sticker ut (se faktaruta nedan):