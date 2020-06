IFK Göteborg 2020: "Blåvitt borde redan ha värvat en mittback - håller försvaret för Europa-jakt?"

Placering 2019: Sjua i allsvenskan

Nyförvärv: Amin Affane (mf, Örgryte IS, åter efter lån), Alexander Jallow (b, Jönköpings Södra), Jakob Johansson (mf, Rennes), Alexander Farnerud (mf, klubblös), Jesper Tolinsson (b, uppflyttad till A-laget), Isak Dahlqvist (mf, uppflyttad till A-laget).

Förluster: Lasse Vibe (fw, FC Midtjylland), Lawson Sabah (mf, Linköping City), Sebastian Eriksson (b/mf, Genoa), Erik Gunnarsson (b, Utsiktens BK), Jake Weisbrod (b, Assyriska BK), Edvin Dahlqvist (b, Qviding), Andreas Öhman (mf, Utsikten).

FÖRSÄSONGEN

Blåvitt har blandat och gett under försäsongen. Efter tre förluster och ett kryss på fyra träningsmatcher gick det bättre i svenska cupen med 2-0-segrar mot Västerås SK och Sollentuna FK, plus ett kryss mot Sirus (1-1). Därmed gjorde den allsvenska fjolårssjuan ett stabilt cupgruppspel och får framöver spela kvartsfinal mot Hammarby. Samtidigt förstärkte föreningen nyligen truppen med bland annat Jakob Johansson och Alexander Farnerud. Det gör inte laget sämre till kommande säsong.

NYCKELSPELARNA

Jakob Johansson, Giorgij Charaisjvili och Robin Söder. Johansson håller, frisk och kry, landslagsklass, medan Charaisjvili på två allsvenska säsonger har levererat 16 mål och tolv assist. Söder blev i sin tur i fjol noterad för 14 mål i allsvenskan och stod tidigare i år för tre mål på tre matcher i cupen. Om Johansson bara får ordning på sin kropp kommer han bli hur viktig som helst som ett defensivt ankare, samtidigt som både Charaisjvili och Söder innebär mål- och poänggaranti på allsvensk nivå. Orosmomentet gällande den här trion? Blåvitt kan till följd av ett tufft ekonomiskt läge tvingas sälja Charaisjvili i sommar. Dessutom oroar Johanssons skadeproblem

GENOMBROTTET

Blåvitt har flera talangfulla spelare som kan nämnas på den här punkten. I fjol fick Alhassan Yusuf sitt stora genombrott och i år kan det mycket väl bli Noah Alexandersson, som i fjol fick känna på allsvenskan med tre matcher och tidigare i år fick göra två korta inhopp i svenska cupen. Alexandersson har ett namn att leva upp till och har under senaste tiden lovordats från många håll. Även Jesper Tolinsson kan med många matcher på kort tid i år få sina chanser. Sportchef Kennet Andersson sa nyligen att mittbacken har haft en ”enorm utveckling” och det skulle inte förvåna om 17-åringen redan i år samlar på sig allsvensk erfarenhet. Tolinson kommer att bli spännande att följa framöver.

FRÅGETECKNET

Mittbacksfrågan. Poya Asbaghi var tidigt i år tydlig med att han behöver en till mittback. Under försäsongen hade han enbart två naturliga mittbackar i A-truppen att tillgå, André Calisir och Kristopher Da Graca. Lagets tredje mittback Rasmus Wikström har dock nu återhämtat sig från en korsbandsskada och är visserligen talangfull, men är än dock relativt oprövad i allsvenskan. Det gäller också Jesper Tolinsson, som har flyttats upp till A-laget. Blåvitt behöver en till mittback med tanke på att det väntar ett tätt spelschema och det lär väl komma in en till mittback i slutändan, även om en till mittback redan borde ha varit på plats. Visst, coronapandemin och klubbens generella ekonomiska situation påverkar värvningsarbetet, men samtidigt har det kommit in andra spelare. Räcker nuvarande mittbacksstall? Är de tillräckligt bra för att kunna leda Blåvitt till en Europa-plats, som bland annat Robin Söder tror och hoppas på? Det är tveksamt.

SNACKISEN

Jakob Johansson är klar, Mattias Bjärsmyr och Marcus Berg har hållit igång på Kamratgården och Pontus Wernbloom uppges snart vara utan kontrakt. Lägg därtill att det troligen bara är en tidsfråga innan Gustav Svensson är tillbaka på västkusten igen, då kontraktet med Seattle går ut vid årsskiftet. Läget och tiden har nog inte aldrig bättre för Blåvitts tidigare stjärnor att komma hem, även om det såklart är ovisst. Spelarna ovan skulle vara förstärkningar som heter duga och inte minst Berg. Blåvitt-supportrarna har drömt länge nu, det har snackats från utlandsproffsen i många år och nu är känslan att det faktiskt är nära. En hemkomst för, i varje fall Marcus Berg, går nu att ta på. Det skulle göra att Blåvitt kan utmana på allvar i toppen av allsvenskan.