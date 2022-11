IFK Göteborg avbryter NFT-satsning: "Ingenting blev som tänkt"

LÄS ÄVEN: Experten kritisk till Blåvitts NFT-satsning: "För många dollartecken i ögonen"

Det var i mars i år som IFK Göteborg, som första svenska idrottsförening, tog steget in i den så kallade NFT-branschen (non fungible token). Digitala spelarkort skulle släppas till försäljning, vilkas unikitet är bundet till köparen tack vare att all information samlas i digitala blockkedjor.

Samarbetet skulle ske tillsammans med huvudpartnern Atlanten, som enligt egen utsago menade att den ekonomiska aspekten skulle bli “väldigt fördelaktig” för klubben. Trots förhoppningar om ett stort intresse och en lyckad satsning fick IFK Göteborg direkt motta en del kritik i sina sociala kanaler.

Trots skepticismen i supporterled valde klubben att påbörja satsningen. Men det var inte utan att det även internt rådde tveksamheter.

- Vi fick en förfrågan av en huvudsponsor om vi var intresserade. Då var vi inte så insatta i det, men började läsa mer om det och ställde extremt många frågor. Det med digitala värden är ju väldigt generationsbundet. Det finns de i min ålder som blir provocerade bara av att man köper något i ett spel. Jag diskuterade med jättemånga supportrar, säger IFK Göteborgs kommersielle chef, Magnus Eriksson, till Fotbollskanalen.

Diskussionerna var många, men nyfikenheten stor.

- Jag tänkte på det här varje dag i ett halvår. När journalister ringde till mig så märkte man oftast: "Jag har tänkt mycket mer på det här än vad du har gjort." Det är inte för att förminska någon, men man såg snabbt att det är en extremt liten del av Sverige och IFK Göteborg som berörs, fortsätter Eriksson.

I början av april skulle de första 1 000 NFT:erna släppas. Priset? Omkring 2 000 kronor styck.

Men lanseringen stötte genast på problem. Då datumet låg planerat lunchtid dagen före den allsvenska premiären, befann sig hundratals supportrar på plats i samband med herrlagets matchförberedande träning. En krock som tvingade klubben att skjuta upp lanseringsdatumet.

- Det var många supportrar och spelare här. Man skulle få chans att köpa. Då tyckte vi att vi var tvungna att flytta, så vi frågade leverantören. Då var det massa saker som var oöverskådliga för dem: banker, spärrar som slogs in för att det inte skedde några transaktioner och annan teknik som strulade.

Varför ville ni inte lansera när det var träning?

- Dels var det många supportrar här, spelare som kanske ville köpa och många som var involverade i träningen. Teorin var att korten kunde ta slut ganska fort med tanke på hur det hade sett ut i världen.

Den första lanseringen blev ett misslyckande, och i stället skulle man tre veckor senare göra ett nytt försök. Tanken var att Blåvitt nu skulle släppa upp 2 000 kort till försäljning och man kalkylerade med ett fortsatt stort intresse. Då blev leverantörens servrar överbelastade - och bara några hundra köpare hann få sina NFT:er. Ett troligt hackförsök från utlandet, berättar Magnus Eriksson.

- Trafiken de hade per sekund var lika hög som Aftonbladet har per vecka. Allt gick ner. Det är så mycket säkerhet och så mycket som slår till, så det är inte bara att starta om två gånger. Leverantören fick inte upp det igen och ingenting blev som det var tänkt, säger Eriksson.

Var det så många som ville köpa?

- Det tror jag inte. Det finns gäng som tycker att det är roligt att sänka servrar. När de hittar någonting som det snackas mycket om så vill de sänka det. Man tror att det är det som ligger bakom.

Sedan dess har det varit tyst. Knäpptyst. Något nytt datum för återlansering har inte kommit och utåt har IFK Göteborg inte kommunicerat någon närmare statusuppdatering för satsningen - förrän nu.

- Allt som kunde gå fel gick fel. Det är väl också en lärdom, att om man ligger längst fram vad det gäller teknik, så händer det saker. Analysen är att vi visste att vi var tidiga och såg det som en risk, säger Eriksson.

All teknik är nu på plats, liksom förmånerna (rabatt i IFK Göteborgs shop o.s.v. kopplade till NFT:erna). Som privatperson kan man fortfarande skriva sig på NFT:erna, men några nya kort kommer inte att släppas.

- Nu skulle vi kunna släppa mer, men hela kryptobranschen är i svängning. Det är inte aktuellt nu. Kanske framöver i ett annat format, att man får en NFT om man köper ett årskort, exempelvis.

Ni har ingen aktiv försäljning?

- Nej, det har vi inte. Du kan fortfarande teckna, men jag tror att vi kommer stänga ner det så att de som är sålda är sålda och att det är de som finns. Det finns inga fler och du kan inte köpa fler.

Anledningen till att försäljningen stoppas är inte bara på grund av de misslyckade lanseringsförsöken, utan även för att bibehålla värdet på korten som faktiskt har sålts.

- Du skapar ju ett värde. Om du har 2 000 kort, sålt 647 och stänger ner (försäljningen), så är det de som finns. Det skapar ju en unikitet i sig.

Under hösten har hela samarbetet med Atlanten utvärderats, vars blåvita medarbetare utsattes för personliga påhopp i samband med den första lanseringen i början av april.

- Jag tror att vi har lärt oss mycket, båda två. Båda vill ju varandra väl. De är supportrar, så det är ingen som vill den andre ont. Hade det kommit någon från ett annat land så hade vi ju inte gjort det. Det här byggde på en god tro från båda håll, säger Blåvitts kommersielle chef och fortsätter:

- Det var en sak av många som vi gjorde. Den här gick ju inte så bra, men min summering är att alla varumärken som lyckas gör det för att de är modiga. De har inte kommit dit de är för att de är rädda eller fega. Vi ser det som en lärdom.

Hur mycket tveksamhet fanns det från er sida att hoppa på det här - med tanke på att ni var första klubb i Sverige?

- Det var verkligen: "Ska vi eller ska vi inte?" I vågskålen tittade vi på vad som är risken och vad som kan ske. Allt med tekniken gick fel, och sedan blev det en Twitter-storm, hur stor nu en storm där är … Jag kan både argumentera för och emot det här ganska länge. Det beror på hur man ser på mod och på att våga.

Kan IFK Göteborgs rykte ha skadats?

- Ja, om du spekulerade och gick in och köpte. Men köper du det i syfte att tjäna pengar så är det spekulativt. Köper du en Volvo-aktie och den går ner så är det svårt att vara arg på Volvo. Om någon inte har förstått tillräckligt eller fått fel information, så förstår jag att man kan vara besviken. Men vi var väldigt tydliga med att det inte fanns några garantier för någonting. "Det här är en rolig grej. Prova om du vill, det är helt upp till dig."

Sedan IFK Göteborgs släpp i våras har NFT som bransch gått ner rejält, och de redan köpta blåvita NFT:erna har inte gått upp i värde eller kunnat säljas vidare dyrare. Även här har kritiken från supportrar funnits, men Magnus Eriksson betonar att man från klubbens perspektiv inte försökt lura på sina anhängare att köpa.

- Mitt svar på det är att vi pratade mycket om det innan. Vi var väldigt tydliga med att värdet kan gå upp. Men det var upp till köparen. Man köper ju inte en matchtröja och förväntar sig att den ska bli värd 100 tusen. Men vi får nog bestämma det om några år, om det var bra eller dåligt att köpa en.

- Det unika är ju att du fick förmåner om du köper en. Det gäller ju under hela livet. Så länge du äger en så har du exempelvis rabatt på årskort. Det ju en bra affär över tid, om man är supporter.

Kunde ni ha varit tydligare med att det inte är en ekonomisk garanti?

- Nu har jag inte all information som vi gick ut med, men det hade varit väldigt kortsiktigt om vi hade sagt: "Gå ut och köp." Då hade vi suttit illa till. Vi som kamratförening är inte där över huvud taget, så det finns inte att vi skulle säga så.

Hur mycket gjorde IFK Göteborg det här med ekonomiska mål?

- Det blir ju inte supermycket pengar över. Hade vi sålt alla kort så hade det blivit en del pengar, men det var inte huvudmålet, utan att provtrycka och se om det var ett format vi kunde använda för fler saker. Att man exempelvis kan äga sitt eget årskort som en NFT, berättar Eriksson.

Den blåvita kryptosatsningen har nu satts på paus, men samtidigt öppnar man för att ta upp det i framtiden - om än i ett annat format.

- Vi har inget som ligger i pipen just nu, men vi får se hur marknaden utvecklar sig. Man kan ju skapa ett klipp. Det skulle jag tycka var roligt. Det finns klipp på mål och andra saker som berör. De rättigheterna skulle man kunna sälja eller auktionera ut till välgörenhet. Att man äger originalet. Det kittlar lite, säger Magnus Eriksson och lägger till:

- Nu har vi testat och banat väg för andra som vill testa det.

Tror du att ni är den enda svenska klubb med det här projektet?

- Nej. Jag vågar nog garantera att det kommer ske. Frågan är bara i vilken form, men det tror jag kommer ske.