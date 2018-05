IFK Göteborg i möte med indisk affärsman som vill sponsra: "Har blivit väldigt blåvit"

När Östersunds ordförande Daniel Kindberg hösten 2017 gästade podcasten Lundh avslöjade klubbens ordförande Daniel Kindberg att en indisk affärsman visat intresse för att köpa andelar i klubben. Enligt Kindberg ville affärsmannen köpa 49 procent för 35 miljoner kronor, men affären blev aldrig av.

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen vill samma affärsman, Prashant Agarawal, nu stötta IFK Göteborg ekonomiskt. Agarwal var fram till i januari 2017 president i den indiska klubben Delhi Dynamos.

När Fotbollskanalen når ordföranden Mats Engström berättar man att man fört och för diskussioner med Agarwal, men att det snarare rör sig om sponsring i mindre skala än rena investeringar.

- Prashant är en indisk affärsman bosatt i Göteborg som är gift med en svenska. Han har blivit väldigt blåvit. Så vi har diskuterat olika former av sponsringsprojekt. Den diskussionen har vi haft men inte kommit till skott, säger han.

Men det har inte varit tal om att köpa andelar i aktiebolaget?

- Nej.

Vilka olika former av samarbeten har ni diskuterat?

- Det är inget som är officiellt förrän vi är färdiga och nu ser det inte ut att landa. Men vi har diskuterat massa olika saker. Men det är inget som har materialiserats.

Vad vill Prashant göra?

- Han har blivit väldigt Blåvit. Hans tanke är väl att se om han kan vara med i olika former av sponsring, som alla andra, för att stötta IFK.

Enligt Engström ligger diskussionerna just nu kring sponsring i den mindre klassen.

- Det har varit väldigt modesta nivåer. Små, små, modesta nivåer. Vi har våra huvudsponsorer och där har vi inte varit i någon diskussion. Men just nu ser det inte ut att materialiserats.

IFK Göteborg har ekonomiska problem, förra året noterades man för en rejäl förlust på 12,5 miljoner kronor, och tidigare har klubben öppnat för att starta ett riskkapitalbolag för att få in pengar. Så sent som vintern 2016 bjöd man in intressenter, däribland Ingvar Oldsberg och Bert Karlsson.

För två månader sedan hölls ett nytt möte med potentiella investerare, men därefter har inte klubben hört av sig.

- Vi diskuterar ett riskkapitalbolag, men där finns inte han med i de diskussionerna utan det är andra IFK-vänner som vi har diskuterat med, säger Engström.