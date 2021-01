IFK-kuggen om Milds betydelse - och att avsluta i Blåvitt: "På gott och ont för våra fans"

Sebastian Eriksson, 31, har lämnat och återvänt till IFK Göteborg vid tre tillfällen. Eriksson har testat på spel i Cagliari, Panetolikos och Genoa på utländsk mark, men har i slutändan alltid vänt hem till föreningen som han en gång fostrades i, slog igenom i och håller kär.

Nu slår Eriksson fast att det inte blir ett nytt utlandsäventyr framöver. Den här gången är han hemma för att stanna, även om det skulle dyka upp något som skulle kunna locka.

- Nu är jag hemma för gott, på gott och ont för våra fans kanske. Under pandemin var jag oerhört tacksam, överraskad och glad över att få komma ner till Italien igen, men jag blev fast där nere och satt mycket själv. Då kände jag att jag vill bo i Sverige och vara i Blåvitt. Nu blir det inga fler utflykter, säger veteranen till Fotbollskanalen.

ANNONS

Han fortsätter:

- Jag har en familj och jag vill spela i IFK Göteborg. Även om jag precis hade kommit ut igen kände jag att det var rätt att komma hem till Sverige och Blåvitt, och att jag vill vara här nu.

Men den fjärde comebacken i IFK i fjol blev till en början inte vad han hade hoppats på.

Eriksson blev i slutet av augusti utbytt skadad tio minuter in i comebacken mot Mjällby AIF i allsvenskan. 31-åringen missade sedan åtta raka matcher när Blåvitt gick tungt i allsvenskan, och först i november i fjol var han tillbaka på planen och fick avsluta med tre segrar på de fyra sista matcherna.

- Det är aldrig roligt att stå vid sidan, och speciellt inte när det går dåligt, då jag inte kan hjälpa laget. Det var självklart jobbigt, men vi kände i laget att vi skulle ordna det tillsammans, vilket jag tycker att vi gjorde i slutet. Jag kände mig därmed inte orolig över det. Jag ville bara ta mig tillbaka och spela så snabbt som möjligt, men tyvärr drog det ut lite på tiden, säger han.

Eriksson har spelat på många olika positioner i karriären, däribland som innermittfältare och mittback, men fick i fjol avsluta säsongen som vänsterback. Troligen blir det spel där i år också.

ANNONS

- Jag är inställd på det och det kommer att ta lite tid att vänja sig vid den positionen, men det kommer bara att bli bättre och bättre. Jag klarar av att spela lite var som helst, vilket alla vet om. Det tar lite tid att ändra sig, men det ska nog gå bra. Jag har försäsongen på mig att lösa det.

Tycker du om den positionen då?

- Jag tycker om att spela vänsterback, och det spelar egentligen ingen roll var jag tycker bäst om att spela. Jag vill spela och det spelar ingen roll om jag är innermittfältare, mittback, högerback eller vänsterback. Jag tycker om att spela och att vara ute på planen. Var spelar inte så stor roll för mig.

På innermittfältet är det numera trångt. Roland Nilsson har, utöver Eriksson, även Pontus Wernbloom, Jakob Johansson, August Erlingmark och Alhassan Yusuf att välja bland som centrala mittfältare. Eriksson menar dock att han tycker att det är väldigt roligt att tidigare lagkamrater som Wernbloom och Johansson, men även Tobias Sana, Robin Söder och Mattias Bjärsmyr är tillbaka i föreningen, samtidigt som även Marcus Berg rapporteras vara aktuell för en återkomst i sommar.

ANNONS

- Det är många nu som kom upp rätt samtidigt i A-laget och det är förstås grymt att få spela med dem igen så här i slutet av karriären. Det är ju Jakob, Robin, Sana, Bjärsmyr och Pontus, så det är många och vi har allihop varit ute på olika ställen. Att då få återförenas är kul och häftigt. Jag tror inte att någon av oss hade trott att så många av oss skulle komma tillbaka och få vara tillsammans. Det är lite speciellt och det känns lite konstigt att alla är där uppe hela tiden och att man får träffa alla så mycket. Jag är verkligen glad över att få spela med dem igen. Det är kul att åka till jobbet.

Hur stor är glöden och hungern att nå en stor framgång ihop?

- Den är stor. Vi har ju fostrats i Blåvitt allihop och vi tycker väldigt mycket om klubben. Vi kom till föreningen i ung ålder och vill den väldigt väl. Vi vill oerhört mycket och jag hoppas att vi kan driva laget och de unga, så att de kan bli bättre och sparka oss i röven, så att vi kan bli bättre. Jag hoppas att vi får vara friska och kan driva föreningen framåt och göra en betydligt bättre säsong i år än i fjol.

ANNONS

Eriksson är vidare glad över att en annan klubbikon är tillbaka på Kamratgården, nämligen Håkan Mild som klubbdirektör. Eriksson har saknat Mild i IFK Göteborg.

- Jag blev väldigt glad och överraskad. Jag har känt Håkan länge, då det var han som trodde på mig och tog upp mig i A-laget. Han har varit väldigt saknad med sin auktoritet och sitt ledarskap. Det har kommit och gått många under åren som han har varit borta och jag har saknat honom under åren som jag har varit hemma och han inte har varit här, så jag är väldigt glad över att han är tillbaka. Det ska bli grymt att få jobba med honom igen, även om han inte är sportchef. Han kommer att vara nära oss och det känns rätt att han har ansvar och kommer att vara en ledare för oss.

Eriksson hoppas bara nu att Mild blir kvar i föreningen i många år. Han menar att det är viktigt för klubben med kontinuitet, då Blåvitt haft många skiften bland ledande personer under 2000-talet.

- I stora föreningar är det viktigt med folk som vet vad det handlar om och vet vad det innebär att spela i en klubb som IFK med all historia. Det är inte bara på planen, även utanför planen. Jag tror att det börjar där i en förening som IFK, med vad man vill och vart man vill komma. Jag tror att det är jätteviktigt för Blåvitt att få tillbaka Håkan i den här situationen, säger han.

ANNONS

31-åringen fortsätter:

- Det har varit ett par jobbiga år med mycket folk som kommit och gått både på och utanför planen. Jag tror att klubben mår gott av att få lite kontinuitet och förhoppningsvis en eller flera starka män som kommer vara här under en längre tid. På de betydande platserna i klubben har det varit många som kommit och gått. De har varit i klubben under ett eller ett par år, och sedan har det kommit in nya. Då har det varit svårt för föreningen att få kontinuitet. Jag tror att Håkan kommer att vara viktig för att få ihop föreningen och jag hoppas att han kommer att vara här länge den här gången.

Blåvitt gick nyligen ut med att klubbens tidigare svaga ekonomi nu är i balans och att det nu blir en ökad satsning. Eriksson menar dock ännu att det är för tidigt att prata om vilka krav som kan ställas på föreningen inför den kommande säsongen.

- Det är väldigt svårt att säga. Jag vet bara att vi kommer att göra allt vi kan för att göra en så bra säsong som möjligt. Det är svårt att säga en placering i dagsläget. Det har varit stor rörelse i truppen igen och just nu är vi inte så många, men det är skönt att vara igång igen och känna att vi startar upp något nytt igen. Vi ska göra det så bra vi kan i år för att vi inte ska hamna där vi var i fjol.