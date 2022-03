IFK Norrköping 2022: "Det lär bli ett hett diskussionsämne"

Placering 2021: Plats sju i allsvenskan.

Nyförvärv: Godswill Ekpolo (b, BK Häcken), Jean Carlos de Brito (b, Varbergs Bois), Daniel Eid (b, Sogndal), Jacob Ortmark (mf, IK Sirius), Eman Markovic (fw, IK Start), Filip Dagerstål (b, Chimki), Lucas Lima (fw, Öster, åter efter lån)

Förluster: Henrik Castegren (b, Lechia Gdansk), Felix Jakobsson (mv, Jönköpings Södra IF), Liam Olausson (fw, Trelleborgs FF), Kevin Álvarez (b, RCD Espana, lån), Finnur Tomas Palmason (b, KR Reykjavik), Manasse Kusu (mf, Östers IF), Carl Björk (fw, Bröndby IF), Alexander Fransson (mf, AEK Aten), Samuel Adegbenro (fw, Beijing Guoan).

FÖRSÄSONGEN

Gick till kvartsfinal i svenska cupen, efter att bland annat ha kryssat mot Öster och varit illa ute mot Varberg på hemmaplan i gruppspelet, där man föll mot Hammarby på bortaplan. Hade man lyckats hålla i 2-0-ledningen mot Bajen och gått vidare till semifinalen hade det säkerligen snackats mer om att IFK gjort framsteg i vinter.

NYCKELSPELARNA

Utöver Christoffer Nyman som ska göra alla mål är backtrion Linus Wahlqvist, Godswill Ekpolo och Filip Dagerstål spelare som Peking ska kunna luta sig mot. De borde hålla hög, hög allsvensk klass i år. Ekpolo är handplockad av tränaren Rikard Norling och förväntningarna på honom är stora.

GENOMBROTTET

Ytterbacken Daniel Eid kommer från norska andraligan och blir han en startspelare kan det kanske räknas som ett genombrott? Annars är lurige Lucas Lima en ung och offensiv spelare som kan ta ytterligare kliv.

FRÅGETECKNET

Vad finns bakom Christoffer Nyman? Ja, Norrköping har en potentiell allsvensk skyttekung i Nyman men om han skulle ha fortsatta problem med skador kan det bli en tuff nöt att knäcka för Peking hur man ersätter honom. Man har ingen likadan spelare i truppen och kommer i sådana fall få bygga om i spelet för att på så vis hoppas kunna få ut samma antal poäng genom andra spelare.

SNACKISEN

Jonathan Levi är alltid en frisk fläkt både på och utanför planen, och skicklige Ishaq Abdulrazaq lär dra till sig många blickar från andra klubbar och skapa rubriker genom sitt spel, men på något sätt är det tränaren Rikard Norling som är den store stjärnan och profilen i Peking. Vad han får ut av sitt andra år i klubben och om den fortsatta satsningen på man mot man-spel leder till succé eller flopp lär bli ett hett diskussionsämne under säsongen.