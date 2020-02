IFK Norrköping får nytt arenanamn: "Vårt största sponsoravtal någonsin"

Under onsdagen höll IFK Norrköping klubbens årsmöte. Inför mötet handlade mycket om de styrelseavhopp och uppsägningar av bland annat klubbikonen Mikael ”Gädda” Hansson som har präglat klubben under de första månaderna under 2020.

Peter Hunt, som sedan tidigare har mandat som ordförande över 2020, höll ett anförande där han menade att Peking är starkt samtidigt som att det kan gå snabbt utför. Han menar att klubben ska satsa på spelartruppen men att det också kräver neddragningar på annat håll, då IFK bland annat gick omkring tio miljoner back på driften.

- Ibland måste man ta obekväma beslut. Tyvärr, men det är vårt (styrelsens) ansvar. Jag ber också spelartruppen att tänka på att det är skillnad på "must have" (måste ha) och "nice to have" (trevligt att ha), sa Hunt enligt NT.

Ordföranden berättade även att klubben vill färdigställa arenan Östgötaporten, där Peking bland annat vill bygga ett tak över södra läktaren och runt hörnet på arenan. Samtidigt gav klubbdirektören Jens Magnusson en annan nyhet om arenan.

- I går skrev jag på vårt största sponsoravtal någonsin. Det är ett tvåsiffrigt miljonbelopp. Vi ska få ett nytt arenanamn från och med 2021 och det kommer presenteras inom kort. Det är ett femårsavtal, sa Magnusson under mötet.

IFK Norrköping fastställdes också sin styrelse för 2020 under mötet, där Henrik Kvick, Nils Ringborg och Sakarias Mårdh alla valdes in i styrelsen.