IFK Norrköping kan ta rygg på Hammarby kring VAR

Hammarby gick under onsdagen ut med ett meddelande på sin hemsida. Där skrev man att Hammarby IF Fotbollförenings styrelse skickat in en motion till Stockholms Fotbollsförbund, StFF, där föreningen begär att StFF ska ta ställning mot att VAR införs i svensk elitfotboll.

Ett annat distrikt, Skånes, är för att införa VAR i svensk fotboll. Det går emot distriktets största klubb Malmö FF som tydligt tagit ställning emot ett införande. Även Östergötlands distrikt är för ett införande av VAR. Detta enligt den enkät som Fotbollskanalen tidigare gjort. Något som går emot vad IFK Norrköping vill.

Nu öppnar både Norrköping upp för att eventuellt ta rygg på Hammarby och sätta press på sina respektive distrikt i frågan.



- Vi ska aktivt motarbeta införandet av VAR. Vi är en medlemsstyrd förening och medlemmarnas beslut gäller, säger IFK Norrköpings ordförande Sakarias Mårdh till Fotbollskanalen.

Ett beslut om att sätta tryck på distriktet och likt Hammarby skicka in en motion, är dock inte taget i nuläget. Ordföranden stänger dock inte dörren för att det kan ske.



- Vi har ännu inte diskuterat att skicka in en eventuell motion till distriktet, men vi är väldigt klara med vad föreningen vill i frågan. Vi får undersöka saken vidare huruvida vi behöver skicka in en motion eller inte säger Sakarias Mårdh och fortsätter:

Medlemmarna har sagt nej till införandet av VAR och det är vad vi följer, säger han.

Även Malmö FF är tydliga med vart man står i VAR-frågan. Man anser att dialogen med distriktet fungerar bra.

- Martin Åkerman, ordförande i Skånes fotbollförbund, har sagt till mig så sent som i veckan att de kommer lyssna på MFF när de ska ta beslut. Jag känner mig trygg med det. De har valt att lyssna på oss, känns det som, säger MFF:s ordförande Anders Pålsson till Fotbollskanalen.

Att skicka in en motion till distriktet har inte varit på tapeten än.



- En motion mot ett förslag skickar man ju oftast in inför att ett beslut ska fattas. I nuläget är det beslutet långt fram i tiden. Vi kommer jobba på med frågan men vi lyssnar på våra medlemmar och är emot införandet av VAR. Beslut lär ju tas först 2024, så nej, någon motion ska vi inte skicka in just nu, avslutar Anders Pålsson.

Majoriteten av Sveriges distrikt har ännu inte tagit ställning i VAR-frågan.

På representantskapsmötet där ett framtida beslut ska fattas har SvFF:s styrelse sju röster, Svensk Elitfotboll har åtta röster, Elitfotboll Dam har sex röster och distriktsförbunden har 24. En röst för varje distrikt. Sveriges 24 distriktsförbund kommer således utgöra en stor del av rösterna när beslutet om VAR ska fattas.