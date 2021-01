IFK-scouten: "Adegbenro har en extremt hög maxnivå"

IFK Norrköping presenterade under onsdagen två nyförvärv, offensive mittfältaren Samuel Adegbenro, 25, från norska laget Rosenborg, och isländske mittbacken Finnur Tómas Pálmason, 19, från isländska laget KR Reykjavik.

Nu berättar Norrköpings chefsscout Stig Torbjørnsen mer om nyförväven. Han menar att Adegbenro trivs bäst till vänster och har flera fina offensiva egenskaper.

- Han har spetsegenskaper i det offensiva, en mot en. Han är också en dribblare som kan göra massa olika saker med bollen. Han är svår att läsa för högerbacken eller motståndaren. Han kan avgöra matcher på egen hand och har en extremt hög maxnivå, men han måste upp på den nivån. Han är inte så bra i varje match, men om han får ut den potentialen som han började med att visa i Rosenborg, så kan det bli jättebra. Han har som sagt en hög maxpotential, säger Torbjørnsen till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Han kan också spela på olika positioner, alla tre anfallspostioner, men trivs bäst till vänster. Han är bäst på en kant, där han kan dribbla, snurra lite, gå till höger och vänster, fram och tillbaka. Det är en kul spelare att se på när han är igång.

Torbjørnsen menar dock nu att det gäller att få Adegbenro att prestera på en jämn och hög nivå. I Rosenborg var han nämligen ojämn.

- Om man ser tillbaka på våra nyförvärv, så har det i stort sett varit spelare som inte har platsat, men som haft en potential och som Norrköping, som klubb, fått extremt mycket ut av. Det är Jonathan Levi, Niclas Eliasson och Rasmus Lauritsen och många andra. Det är en sådan typisk värvning som kan gå jättebra, även om det inte behöver gå så bra, men man hoppas på det. Det är om han hittar tillbaka till den nivån som han hade när det började.

Rosenborg rapporteras även ha köpt Adegbenro för runt 15 miljoner kronor från Viking, men trots höga förväntningar, så lyckades spelaren alltså inte riktigt i klubben.

Adegbenro stod under höstsäsongen 2017 för två mål och två assist på tio ligamatcher med Rosenborg, och sänkte även Ajax med tre mål i dubbelmötet i Europa League-kvalet samma höst. I Europa League-gruppspelet gjorde han sedan två assist på sex matcher. Därefter spolierades stora delar av 2018 på grund av en skada, medan han under 2019 stod för fem mål och fem assist på 20 ligamatcher och under 2020 noterades för noll mål och en assist på tolv ligamatcher i Norge.

Torbjørnsen menar att det finns flera anledningar till Adegbenros ojämna tid i Rosenborg.

- Det är svårt att komma till Rosenborg. De är väldigt strikta i sitt 4-3-3-system. Det är ett kollektiv och rollspel, vilket gör det svårt för stora individualister i deras spelsätt. Det är laget som är väldigt bra. De har självklart många bra spelare, men det är svårt för en individualist, som han, i Rosenborg. De spelar på sitt sätt sedan egentligen Nils Arne Eggens (legendarisk tränare i Rosenborg) tid. Om man inte spelar som de vill, så är det lite svårt och det tror jag är den största orsaken, säger han och fortsätter:

- Han fick också en skada, där det blev lite strul med operationer. De fick gå in en gång till, så det har varit lite med en skadehistorik också. Spelstilen, RBK och att han blev skadad gjorde att det blev så. Men det är helt korrekt att de köpte honom för 15 miljoner kronor, det är ingen hemlighet och det är ganska mycket pengar.

Torbjørnsen ger vidare sin syn på Pálmason:

- Han har väldigt många styrkor. Jag har sett honom många gånger live, vilket jag också gjort med Samuel, men han är stor, snabb och har ganska bra fötter. Han har bra spelförståelse och han kommer att bli en extremt duktig mittback.

Scouten fortsätter:

- Han är född 2001, så han har lite att gå på. Han debuterade i U21-landslaget under 2019, så då spelade han mittback när de andra var fyra år äldre. Säsongen på Island i fjol var lite stökig, så han hade egentligen ett bättre år innan. Men han är snabb, stor och ganska tvåfotad. Jag ser inga stora fel på honom. Det enda är att han är 2001:a, och att han kommer som mittback. Men åldern, fysiken, snabbheten, fötterna, spelstilen och speluppfattningen... Det är ganska många bra saker.

Torbjørnsen tror även vidare att islänningen kan få speltid i allsvenskan 2021.

- Vi hoppas att han är redo i år, men det är alltid svårt för en ung islänning eller afrikan med att komma till ett nytt land med en ny spelstil. Alla nyförvärv ska alltid få lite tid såvida man inte köper en världsstjärna eller en allsvensk stjärna. Då behöver man inte tid, men jag tycker att alla nyförvärv ska få lite tid att växa in i sin nya klubb, nya roll och bli bekväm med omgivningen. Så är det också med Finnur, precis som med alla andra.

Torbjørnsen bekräftar även att Norrköping kommer att använda formationen 3-4-3 under nye tränaren Rikard Norlings ledning. Båda nyförvärven passar bra in i det systemet.

- Självklart tror vi på det. Vi har sajnat dem för det. Vi har ju vetat ganska länge hur vi ska spela med Rikards idé, så då har vi gått på ett par anfallsspelare som vi har haft lite koll på innan, och sedan har vi valt bort någon och fokuserat lite mer på några andra. Då går vi på dem, säger scouten.