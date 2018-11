IFK undvek ny plump - DMK: "Vårt tankesätt har varit fel på gräs"

IFK Norrköpings offensive stjärna David Moberg Karlsson har varit rejält irriterad efter lagets poängtapp borta mot Trelleborg och Sirius i höst. Till TT sa han bland annat följande efter Sirius-krysset:

- När vi verkligen ska ta poäng så skiter vi ner oss.

Borta mot ett annat bottenlag, Dalkurd (konstgräs), blev det dock seger och även mot nästjumbon Brommapojkarna (konstgräs) på Grimsta IP under onsdagen.

- Problemet har lite varit att vi spelat på gräs, att vi har gått in med tankesättet att det kommer bli en tuff match bara på grund av gräset. Jag tycker att det har blivit lite fel, att det blivit mycket negativt snack istället för snack om att vi är ett fantastiskt bra lag och att vi spelar fantastisk fotboll, säger nu 24-åringen till Fotbollskanalen.

- Går man för att spela bra fotboll på gräs och tänker på att göra en bra prestation så är det absolut så att du kan förlora matchen, men då har man gett sig själv chansen. Att börja spela långt och inte vinna dueller för att man inte är ett sånt lag och ändå kryssa eller torska... då har man ju inte ens gett sig själv chansen. Då är man svinförbannad i bussen hem och du hör ju på mig nu att jag fortfarande är irriterad över de insatserna. Jag tycker vi ska lita mer på vår egen förmåga, kommande år också, och bara spela. För när vi gör det är vi ett fantastiskt bra lag.

Efter vinsten mot BP var Moberg Karlsson rejält glad. Norrköping höll undan och vann med 1-0, utan att briljera framåt.

- Det är svårt att möta ett lag som verkligen kämpar för sin överlevnad. Det är inte så enkelt som det kanske hade varit om vi mött dem tidigare under säsongen. De gör naturligtvis allt för att vara kvar i allsvenskan och jag tycker att vi gjorde det helt okej, men de fick in lite bollar mot slutet och vi ska absolut vara nöjda över att vi inte släppte in något mål sista 20 minuterna.

De tre nya poängen gör att Peking har en poäng upp till ettan AIK, som har en match mindre spelad och under torsdagen ställs mot Östersund på bortaplan.

- Jag kommer sitta skönt i tv-soffan och kolla på den matchen nu, säger "DMK".

- De har ju någon bra spelare avstängd och man åker inte bara upp till Östersund och plockar tre poäng. Och de har sett lite svajigare ut på slutet, de ska ju vara glada över att de fick en pinne mot Malmö. Jag tror de tänker lite på att vi går som tåget.

Han fortsätter:

- Alla lag hamnar i svackor och vi har haft vår i år. AIK har väl inte riktigt haft någon och jag tycker att de är lite sisådär nu. Men vinner de sina matcher får vi bara lyfta på hatten. Vi har ändå gjort en fantastisk säsong.

Moberg Karlsson hoppas att Norrköping oavsett vad AIK gör kan köra ända in i kaklet och ge sig själva chansen att vinna guldet om konkurrenten skulle falla.

- Kan vi bara fortsätta så här i två matcher till... det är ju ändå så att vi har världens längsta försäsong och vi spelar cupmatcher i snö. Man mår ju skitdåligt hela vinterperioden så då ska man verkligen inte låta det glida en ur händerna när det är två matcher kvar. Det är bara in och köra järnet, säger han.