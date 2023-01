IFK Värnamos krisdrag - byggt vallar efter översvämningshot

Vattenståndet i ån Lagan har stigit och bland annat har flera platser i Värnamo drabbats av översvämningar, enligt Värnamo Nyheter.

IFK Värnamos hemmaarena Finnvedsvallen har varit i riskzonen för översvämning och därför har kommunen agerat för att den allsvenska arenans plan inte ska förstöras.

P4 Jönköping rapporterar nämligen att man byggt vallar för att undvika att planen förstörs.

- Det är bara någon decimeter från att det börjar att rinna in. Då kanske det inte runnit in på planen. Hade det stigit ytterligare 20 centimeter hade det kanske runnit in på planen, säger Lars Grahn, arenaansvarig i Värnamo kommun, till P4 Jönköping.

Han fortsätter:

- De (vallarna) kommer att få ligga kvar. Det kanske blir en översvämning till. De dämningarna vi har gjort nu kommer att få vara kvar så länge som möjligt före den allsvenska premiären.

IFK Värnamo spelar sin allsvenska hemmapremiär mot Mjällby den 10 april.