Inga samtal mellan MFF och Toivonen: "Den jobbigaste känslan är om man bestämmer sig för slutet"

- De första åren var jag inte med om en sådan skadehistorik som vi hade under våren. Nej, jag vill inte ha det som ursäkt. Vi har bara inte varit tillräckligt bra, säger Ola Toivonen.

Har du en förklaring till att ni hamnat så långt bakom? - Vi har inte vunnit tillräckligt många matcher. Superenkelt. Tappat för mycket poäng. Ursäkter och orsaker till varför? Det får man väl utvärdera och djupdyka in i efter säsongen, vad det nu blir för placering till slut. Det enkla svaret är att vi tappat för många poäng på vägen.

Den offensive mittfältaren säger att det krävs mycket mer både mentalt och prestationsmässigt från laget i allsvenskan. Under Andreas Georgsons fyra matcher som interimtränare har laget bara skrapat ihop fyra poäng i serien.

Är det en osäkerhet när det bara är en tillfällig tränare? - Nej, det skulle jag nog inte säga. Inte från min sida i alla fall. Jag är rätt van med det här med tränarbyten. Det börjar nästan bli lite humoristiskt känns det som, att man haft så många tränare genom åren. Men jag som person lever bara i nuet. Vem det än är som står där framme gäller det att ta in instruktioner och följa vad han tycker är rätt och fel.

För Toivonens del började säsongen med att MFF avgjorde mot Kalmar i den allsvenska premiären i samma veva som veteranen hoppande in efter en tio månader lång frånvaro. Lagets skadekris under våren medförde många startchanser för Toivonen, som fått allt mindre speltid under sommaren.