Ingen ny back klar till premiären - men AIK vill värva innan fönstret stänger: ”Det är ambitionen”

Nils-Eric Johansson har tvingats avsluta karriären i förtid och Jesper Nyholm bröt benet i samband med cupmötet med Örebro och blir borta hela säsongen. Det gör att AIK nu sent på fönstret är ute efter en ny mittback efter att man lånat ut wingbacken Robert Taylor till Tromsö.

- Vi är fortfarande i någon slags inventeringsfas. Vi börjar få ganska bra koll på vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Fönstret stänger på onsdag, det är till dess vi har på oss att agera. Ambitionen är att vi ska ha gjort det då, säger AIK:s sportchef Björn Wesström till Fotbollskanalen.

AIK tar på måndag emot Dalkurd i den allsvenska premiären på Friends Arena, men till dess kommer inget nytt namn hinna bli spelklart.

- Det kommer inte att ske. Så är det, säger Wesström.

Ett namn som är aktuellt att ta in för AIK är division 1-klubben BK Forwards Daniel Björkman, som har gjort två träningar med laget och som spelade i genrepet mot Helsingborg i förra helgen.

- Han såg ut ungefär som vi hade hoppats. Han var väldigt bekväm i vårt sätt att spela. Han är en bolltrygg spelare som fixade de arbetsuppgifter som kastades på honom på ett bra sätt. Han gjorde bra reklam för sig själv. Sedan får vi se om det är den vägen vi går. Det återstår att fatta beslut, säger Björn Wesström.

Han är inte avskriven, med andra ord?

- Nej, ingen är avskriven så länge vi inte har skrivit på med någon. Det vore dumt att skriva av någon över huvud taget.

Hur ser du annars på fönstret som ni har haft i vinter?

- Det har varit ganska stor omsättning. Jag tror att det är ungefär elva in och elva ut. Det är en verklighet som vi har vant oss att leva med, det är så det ser ut med större omsättning på spelare. Spelare som man har utvärderat under en period som inte tar den fart och riktning som man hade hoppats, och då försöker man justera truppen och få in fler spelare med potential att ta fart. Sedan har du spelare vars avtal går ut och ska ersätta dem med spelare som har ganska tydliga färdigheter i stället. Det är fler kvoter där det byts ut spelare än vad det har varit tidigare. Det är på gott och ont. Kontinuiteten blir inte densamma om man pratar om personer, men sedan kan kontinuiteten vara densamma utifrån idé, sätt att spela och så. Det är i grund och botten det som är vår trygghet.

Hur står ni er truppmässigt mot i fjol?

- Truppen är något mer offensivt balanserad på förhand. Efter genrepet 2017 när vi hade slagit Norrköping med 2-0 var det nog ganska många som gick hem positiva. Det är väldigt svårt att svara på innan man börjar tävla. Men rent teoretiskt känns det som att vi har fler offensiva alternativ än vad vi hade inför förra året.