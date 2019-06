Inläggsfokus i Skånederbyt - MFF:s styrka och HIF:s svaghet: ”Därifrån deras mål kommer”

MALMÖ. Mycket av morgondagens Skånederby kan komma att handla om vem som vinner slaget om kanterna. - Helsingborg har släppt in tio mål på inlägg och kombinationsspel från kanterna, men de gör också mål på inlägg, säger Uwe Rösler.

I Skånederbyt mellan Helsingborgs IF och Malmö FF i morgon ser vi ut att kunna räkna med farliga sekvenser ute på kanterna. Helsingborg har släppt in ett antal mål från kanterna under våren, medan MFF har gjort många mål som har skapats från samma ytor.

- Det är exakt därifrån deras mål kommer. De har släppt in tio mål på inlägg och kombinationsspel från kanterna, men de gör också mål på inlägg, säger Uwe Rösler.

Rösler säger att MFF gillar att hitta ytan som ligger ungefär runt straffområdeslinjen ut mot kanterna, och därifrån slå inlägg eller inspel. Däremot får de själva klara sig utan några av sina nickstarkaste försvarare när HIF trycker framåt.

- När man har Lasse Nielsen i laget och när du har Rasmus Bengtsson i laget så kan du försvara lite annorlunda jämfört med försvararna som har spelat mot slutet. Vi måste spela med våra styrkor.

Förutom Nielsen och Bengtsson så saknas Andreas Vindheim och Fouad Bachirou i morgon. Vindheim har gjort klart med en flytt till Sparta Prag, och eftersom han inte är uttagen så har han spelat sin sista match i MFF.

De spelarna saknades även senast, så MFF har i morgon samma 19-mannatrupp som de hade senast.

Du ser söndagens möte mellan HIF och MFF på Sportkanalen och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.