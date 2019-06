Innocent under Rösler - 900 minuter, tre insläppta mål: "Om du spelar bra så blir du kvar i laget"

Ett frisparksmål av Sebastian Larsson, en backlinje som tappade boll runt eget straffområde mot Gif Sundsvall senast, och ett insläppt mål mot Sarpsborg. Bonke Innocent har varit på plan i totalt 900 minuter under Uwe Röslers ledning i Malmö FF, och de tre målen är de enda som MFF har släppt in under de minuterna.

Efter en del turer upp och ner kanske Innocent har blivit den defensiva säkerheten som Malmö FF betalade mycket för under sommaren 2017. Senast mot Gif Sundsvall gjorde Innocent sin fjärde raka start, vilket han aldrig har gjort tidigare i MFF.

Detta från att inte ens ha spelat tidigare under våren, och i vintras nobbade han en klubb i Kazakstan. Chansen kom när Fouad Bachirou var skadad och Oscar Lewicki spelade i backlinjen.

- Det är inte som att vi för tre veckor sedan vaknade till och sa ”Nu har vi en ny plan”. Vi analyserade vår trupp, vi analyserade varje position. Vilka positioner är tunga, vad händer när den här spelaren saknas?, säger Uwe Rösler.

- Vi hade många mittfältare. Vi hade tre spelare till nummer sex-positionen (Bachirou, Lewicki, Innocent). Det var för många. Det var svårt för Bonke, men han fortsatte att kämpa. Det är lärdomen som alla i vår trupp kan ta. Att fortsätta tills du blir ombedd att spela, och vem du än är – om du spelar bra så blir du kvar i laget. Han tog chansen när han minst anade det. Fysiskt var han redo, men framför allt redo här uppe, säger Rösler och pekar mot sitt eget huvud.

- Han ger aldrig några ursäkter.

Rösler berättar vidare att man har jobbat med att få hela laget, inkluderat Innocent, att spela mer på ett och två tillslag. Innocent spelar nu snabbare och mer direkt.

- Varje dag är en process för att lära sig. Jag försöker alltid förbättra mig i några delar, säger Innocent.

- När man spelar på den positionen så måste man vara smart. Man måste ha bollen mycket, flytta bollen enkelt och i högt tempo. Få matchen att röra sig snabbare, använda en och två touch, och bara när det behövs så ska man hålla i bollen.

Hur var det att gå från sex månader utan knappt några minuter, till att nu spela frekvent igen?

- Jag höll bara huvudet högt, gick till träningen för att göra mina saker, och har väntat på att få starta.

- Det har varit fantastiskt nu. Det är fint att spela och ta poäng.

I dag har Innocent en ny chans att få starta, i Skånederbyt mot Helsingborgs IF. Efter det väntar sommaruppehåll, där Innocent kommer att åka hem till Nigeria för att hälsa på sin familj.

Malmö FF möter i dag Helsingborgs IF i Skånederbyt, en match som börjar 17.30 och sänds via C More.