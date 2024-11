Janne hyllar Ante G - hade speciell relation: "Kallades för far och son"

Halmstads BK-kaptenen Andreas Johansson, som har gjort flest matcher i allsvenskans historia, tackade under onsdagen för sig. 42-åringen gick ut med att han har gjort sin sista säsong som spelare och framöver kommer vara assisterande tränare i bollklubben.

Sveriges förre förbundskapten Janne Andersson, som har basat över Johansson i HBK och i IFK Norrköping, har ett speciellt band med spelaren. De har kamperat ihop under många år, samt vunnit ett SM-guld ihop med Peking 2015.

- Jag visste om det, då jag pratade med "Ante" för någon vecka sedan. Jag tror säkert att han hade kunnat spela på en bra nivå några år till, men som han själv uttrycker det brinner han inte tillräckligt mycket för att träna. Matcher är en sak, men det krävs såklart rättså mycket träning. Jag förstår att den motivationen kan avta och då är det ganska logiskt, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Andersson har varit med från starten av Johanssons elitkarriär, och är glad över att veteranen slagit allsvenskans rekord vad gäller flest framträdanden.

- Det är jättehäftigt och jätteroligt. Jag minns när han kom in (till HBK) från Getinge som 14-åring, och hade sedan Magnus Haglund som tränare. Sedan hade jag honom när han kom upp i B-laget, A-laget och därefter gick han till Tyskland, innan han kom till Norrköping, så det är den spelaren jag har haft mest av alla spelare genom åren. Vi utvecklade då också ett liknande sätt att tänka fotboll och hur vi vill spela och så vidare, säger Andersson och fortsätter:

- "Ante" var också en väldigt stor del i framgången vi fick i Norrköping. Han har en förmåga att inte bara vara en bra spelare, utan även en bra kille. I Norrköping kallades vi väl av några lite halvt på skoj för far och son, och det säger väl en del.

- Jag har all respekt för hans karriär och det är också lite roligt att jag sa till honom att han skulle sluta som mittback. Mina argument var just att det går att spela längre. Han var inte så sugen på det själv, men just där fick jag rätt. Det är imponerande (Johanssons karriär).

När Andersson tänker på fina stunder ihop med Johansson dyker förstås SM-pokallyftet i Malmö upp, men också ett annat ögonblick från slutet av säsongen 2015.

- Det är såklart fint (pokallyftet), men ett av de största ögonblicken är också när vi mötte Helsingborg hemma och han gjorde det avgörande målet på övertid. Han gjorde inte så många mål, men när vi sedan stod på innerplanen och jag kramade om honom så sa han, att vi skulle vinna allsvenskan. När det blev som det blev är det häftigt. Det är lite speciellt.

Andersson menar vidare att det aldrig var riktigt nära med Johansson i landslaget.

- Nej, det ska jag inte säga. Vi hade mittbacksproblem i slutet, men under första åren hade vi inte problem. Om vi hade haft problemen vi hade på slutet i början i stället, så hade han nog varit aktuell. Nu har han blivit äldre också, men om han hade haft formen som han hade 2015-2016 under 2022-2023, när vi hade problem, så hade det varit annat, men det var så sett aldrig nära, säger Andersson.

Andersson tycker nu att det är helt rätt att Johansson fortsätter som tränare.

- Jag har alltid sagt att han ska bli tränare. Det är en av de mest självklara grejerna jag kan tänka mig. Det vore oerhört tråkigt om han inte skulle bli tränare, för han har verkligen allt som han behöver för att vara en duktig tränare, så det ska bli jättespännande att följa den karriären också, säger han.