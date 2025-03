Jansson förklarar Blåvitt-beslutet

I fredags blev det klart att Jesper Jansson lämnar Östers IF när avtalet löper ut den sista mars. Då kliver han in i IFK Göteborg som fotbollschef - och med övergripande ansvar för hela fotbollsorganisationen.

Nu förklarar han sitt beslut i en intervju med lokaltidningen Smålandsposten.

- I grund och botten har jag varit inne på konsultbasis sedan oktober och velat hjälpa till efter att Vito (Stavljanin) slutade så plötsligt. Jag kände från mitt håll att jag kunde komma in och hjälpa till och stötta upp. Men jag har inte velat vara sportchef. Det har jag också varit tydlig med från början och det har Öster varit medvetna om hela tiden, säger han till tidningen.

Östers IF kunde inte erbjuda samma roll som IFK Göteborg - och därför föll valet på Blåvitt.

- Jag tycker det är fantastiskt mycket bra människor i och runt Öster som verkligen brinner för klubben och är jäkligt duktiga. Men det är väl lite ”story of my life”. Ibland är jag steget före och vill hellre titta ännu längre fram än här och nu, säger han, och fortsätter:

- I grund och botten gick mitt avtal ut 31 mars och Blåvitt har kanske gjort en genomlysning av klubben och omorganiserat sig och när de presenterade just den rollen så är det just det jag har tänkt på i flera år. Det känns som att det kommer passa mig rätt bra, att jobba mycket med att lyfta blicken och stötta upp folk i en mer övergripande roll över A-, Dam- och akademilag. Det var det som lockade. Jag har full förståelse för att Östers IF inte riktigt är där än.

Jesper Jansson planerar att stanna i Öster tills kontraktet går ut och fullfölja uppdraget med Smålandsklubben.

"Just nu vill jag fokusera på att slutföra mitt uppdrag för Öster på bäst möjliga sätt", skrev Jansson till Fotbollskanalen häromdagen.

Jansson har tidigare jobbat i klubbar som Hammarby IF och Helsingborgs IF i Sverige.