Jansson: "Onödigt dramatiskt"

Malmö FF bortaslog under lördagen Degerfors IF med 2-1 på ett regnigt Stora Valla i allsvenskan. MFF ledde med 2-0, men släppte sedermera in ett sent mål, vilket resulterade i lite dramatik i slutskedet.

MFF-kaptenen Pontus Jansson är efteråt nöjd med en ny seger.

- Jag skulle säga att det var onödigt dramatiskt. Det kändes som att vi hade full kontroll på dem när vi gjorde 2-0, men sedan gav i dem ett onödigt mål. Det är små marginaler, och de gjorde allt vad de kunde för att trycka in en kvittering, samtidigt som vi försvarade med allt vi hade, säger Jansson till Discovery+.

- Det är små tillfälligheter. Med lite otur hade den kunnat studsa in, och då hade vi haft 2-2 och en enorm besvikelse. I dag lyckades vi reda ut det med tre poäng hem. Överlag gjorde vi en okej insats, vi gjorde jobbet. Vi skulle gjort det ännu bättre, men det var speciella förutsättningar, fortsätter han.

Annons

Med "speciella förutsättningar" syftar MFF-kuggen på att det regnade mycket under matchen, vilket påverkade planen negativt.

- Jag har gått från Old Trafford till detta på fyra månader, säger Jansson och skrattar.

- Det är såklart lite speciellt, men det är också en del av charmen. Det är fint att spela sådana här matcher. Det var en tung plan såklart med mycket regn, men det var en fin match. Sådana här matcher ska man spela också, fortsätter han.

Malmö FF toppar allsvenskan med fyra poäng ner till IF Elfsborg på andra plats. MFF ställs härnäst mot IF Brommapojkarna på hemmaplan i serien.