Jansson pekas ut som kandidat till Rosenborg-jobb – men vill förlänga med Bajen: ”Trivs väldigt bra”

Jesper Jansson klev in som sportchef i Hammarby våren 2017. Under hans tre år på posten har laget slutat nia, fyra och trea. En uppåtgående trend för Stockholmsklubben, som i år var med och fajtades om guldet ända in i den sista omgången.

Just Jansson skrev då han kom ett kontrakt på tre år med klubben. Det innebär att det löper ut nu under våren 2020. För Fotbollskanalen berättar Jansson att parterna ännu inte börjat konkreta förhandlingar men att signalerna är goda kring en fortsättning.

- Jag vet om att vi ska starta en dialog om det. Det finns en vilja från bägge parter, säger Jansson.

Att som sportchef ha tidsbestämda avtal får ses som ovanligt i allsvenskan, men det var så Jansson själv ville ha det, berättar han.

- Det var mitt eget önskemål, det var mer för att jag är rätt bekväm i det och är van vid det från tiden då jag spelade. Det blir mätbart på något sätt. Sedan får vi se vad det landar i.

- Jag kände att det var rätt då jag kom till Bajen, vis av erfarenhet.

Just Jansson har i Norge pekats ut som en tänkbar kandidat till jobbet att ersätta Stig Inge Bjørnebye som sportchef i Rosenborg. Bjørnebye lämnade nyligen Trondheim-klubben och i lokaltidningen Adresseavisens podcast ”Rasmus & Saga” lyftes två svenskar upp som möjliga kandidater till jobbet: Mikael Dorsin och just Jesper Jansson.

Faktum är att Jansson var aktuell för jobbet 2015, innan Stig Inge Bjørnebye tog posten.

- Det visste jag inte (artikeln i Norge red. anm) och det har jag egentligen inga kommentarer till. Det var många år sedan som jag var uppe på en intervju, det kanske kommer därifrån. Det var innan Björnebye. Jag har inte hört något och jag trivs väldigt bra i Bajen.

Var det nära att du fick jobbet då?

- Det vet jag inte.

Så ni har inte haft någon kontakt sedan dess?

- Nej.

Vad gäller Mikael Dorsin så har han ett förflutet i Rosenborg som spelare och den numera 38-årige agenten spelade i klubben under två sejourer, totalt elva år i klubben. Även han var på intervju för jobbet 2015.