Janssons vädjan: "Snälla allsvenskan, inskaffa aldrig någonsin VAR"

Videodomarsystemet VAR infördes i Premier League inför denna säsong, och har under hösten varit omdiskuterat - så sent som i kväll fick Norwich Teemu Pukki ett mål bortdömt efter videogranskning med en hårfin offside.

En som inte är nöjd med hur VAR fungerar är Brentfords och svenska landslagets Pontus Jansson.

"Snälla allsvenskan, jag ber på mina bara knän, inskaffa aldrig någonsin VAR. Saker man ser här över får en att gråta och tappa all kärlek för den här sporten!", skriver Jansson på twitter på lördagskvällen.

Även Gary Lineker, tidigare spelare och numera expert, rasar mot VAR.

"Om VAR var tränare hade han blivit sparkad för flera veckor sedan", skriver han på twitter, följt av:

"Om jag var Pukki skulle jag spy. Hemskt domslut".

Nyligen berättade Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson att man utreder VAR för allsvenskan, och att det kan komma att införas till säsongen 2021.

"Nu sätter igång ett utredningsarbete om VAR. Ja, det har kommit till fotbollen för att stanna och nu ökar vi tempot i vårt arbete. OM det blir ett införande så handlar det om till säsongen 2021", skrev Nilsson till Fotbollskanalen i förra veckan.

