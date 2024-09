Jardell Kanga nobbade AIK och Djurgården - berättar om tipsen från Bundesliga-stjärna

Hammarby IF

IF Brommapojkarna

Djurgårdens IF

För två månader sedan lämnade Jardell Kanga Bayer Leverkusen och skrev på fyra och ett halvt år med Hammarby.

Än har det inte blivit någon allsvensk speltid. Men i cupmatchen mot Stocksund fick han hoppa in och göra debut i andra halvlek när laget vann med 6-1. Och i träningsmatchen mot Sirius under landslagsuppehållet i förra veckan fick han göra sin första start - och sitt första mål. Ett välplacerat skott utanför straffområdet som smet in vid bortre stolpen.

- Det var ett steg i rätt riktning. Det var kul att få starta. Det var bra. Ett fint mål. Jag är nöjd med det målet. Det var ett Jardell-mål, om man säger så, säger han till Fotbollskanalen efter onsdagens träning på Årsta.

Annons

Hammarbys tränare Kim Hellberg säger att 18-årige Jardell Kanga är en stor talang som han tror väldigt mycket på.

Under 2021 blev den då 15-årige Kanga Brommapojkarnas yngsta debutant och yngsta målskytt någonsin när han fick spela i Ettan.

Året efter skrev han på för den tyska storklubben Bayer Leverkusen. Där spelade han i U19-laget och fick även testa på att träna med A-laget.

- Det var en otrolig tid. Jag hade jättekul. Jag hade jättebra år i Leverkusen. Jag fick träna med A-laget. Så det var otroligt. Om jag fick chans att göra om det skulle jag gjort det utan att tveka, säger han.

Vad lärde dig dig och hur utvecklades du?

- Jag gick när jag var nyss fyllda 16 år. Så det var att ta hand om sig själv. Jag lärde mig hur man ska leva som ett proffs. När jag bodde i Sverige så ville jag bli proffs, jag var 100 procent säker på det, men jag visste inte hur jag skulle leva som ett proffs, och det lärde jag mig i Tyskland. Jag utvecklades fysiskt och psykiskt. Lite smågrejer utanför fotbollen som jag utvecklade och det har gjort mig till en bättre spelare.

Annons

Det var inga dåliga spelare som han fick träna med i Leverkusen. Och det var framför allt en som gav honom lite tips och råd.

- Moussa Diaby var där, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Amine Adli. Så det var många bra spelare där. Det var otroligt att träna med de här spelarna, en otrolig kvalitet. Det var väldigt kul att komma till träningen och se spelare som man har i sitt lag på Fifa. Det var en dröm, säger han.

- Alla var otroligt schyssta. Speciellt Frimpong. Jag pratade mycket med honom och han gav mig mycket råd och tips. Han sa att jag skulle fortsätta jobba hårt, att jag var ung och duktig, att jag skulle vara ambitiös och ha tålamod.

I februari 2024 ville Jardell Kanga spela matcher på seniornivå. De Graafschap i den nederländska andraligan hörde av sig och ville låna svensken i fem månader.

Annons

Han sa ja.

Något han i dag ångrar.

- Jag tränade med Leverkusens A-lag och jag ville vara redo för proffsfotbollen till sommaren. Då hörde den klubben av sig och behövde en tia. Det som klubben sa lät bra, men sen när jag kom dit så var det inte som man hade sagt. Det var konstigt, säger Kanga.

Vad hade du blivit lovad som klubben inte höll?

- Speltid. Jag gick dit för att få seniorfotboll och erfarenhet. Men tyvärr blev det inte så. Jag fick bara göra en match. Det var väldigt trist.

Lånet med De Graafschap gick ut och känslan var att det skulle bli svårt att slå sig in i Leverkusens A-lag. Då såg flera klubbar sin chans och hörde av sig.

Kanga, som är från Stockholm, berättar att AIK, Djurgården och Hammarby försökte värva honom.

- Ja. Men Hammarby kändes bäst, säger han.

- Jag vet att intresset från Hammarby har varit sedan jag var yngre, redan innan jag lämnade Sverige. Planen som vi har satt ihop här kändes bäst av alla. Därför känns det här som rätt steg. Tränaren, spelsystemet och mycket annat kommer att passa mig bäst här. Jag trivs otroligt bra här. Det är jätteskönt att vara i Hammarby och det känns som rätt val.

Annons

Hur har första tiden varit?

- Det har bara varit att köra hårt. Jag tycker att jag har anpassat mig bra. Jag kom redo och förberedd fysiskt. Det var bara att komma hit och försöka vara så redo som möjligt och sedan gnugga på träningarna.

Var det väntat att du skulle behöva lite tid och inte få spela direkt?

- Ja det var jag beredd på. Det hade vi pratat om innan så jag hade full förståelse för det. Att jag inte har spelat än är inget som jag är så sur över. Så klart att man vill spela, jag är fotbollsspelare, jag är ung. Då är det klart att jag vill spela på Tele2, framför fansen. Men det kommer, och när det kommer ska det bli bra.

Även om Kanga var beredd på att det skulle ta lite tid innan det blev speltid i allsvenskan så har det ändå varit jobbigt. Då har nära och kära varit ett stöd.

- Min familj har varit där för mig, pratat mycket med mig. Jag vet ju om att jag behöver tid, men det är ändå svårt när man är här med grabbarna och när man orkar lika mycket som alla andra på träningarna.

Annons

- Men sedan vet man att de andra har haft en försäsong medan jag inte har haft det. Då blir det svårt. Men jag har bra människor runt omkring mig som säger att jag ska lyssna och ta det lugnt och att min tid kommer att komma. Jag vet också att min tid kommer att komma. Men det är klart att jag är ivrig på att få spela.

Vad säger Kim Hellberg?

- Vi har haft vår dialog. Fokus för mig har varit att bli bättre och bättre för varje vecka. För ju bättre jag blir desto svårare kommer han ha att inte spela mig.

Jardell Kanga ser sig som en offensiv spelare som kan spela på flera olika positioner. Tia, ytter eller som falsk nia. Mot Sirius var han tia och då gjorde han alltså ett av målen.

- Jag vill bara ännu mer nu. Det är nu när man har gjort mål och när kurvan är uppåt som man bara ska gnugga ännu hårdare, säger han.