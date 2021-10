Jättehyllningen till Isak - jämförs med världens bästa anfallare: "Han slutar aldrig att förvåna"

När Isaac Kiese Thelin tvingades lämna VM-kvalsamlingen valde förbundskapten Janne Andersson att förstärka mittbacksuppsättningen och ta in Alexander Milosevic.

Försvaren satt på bänken mot både Kosovo och Grekland och dagen efter den sista matchen var han tillbaka i träning med AIK på Karlberg med fokus på söndagens derby mot Hammarby.

När Fotbollskanalen träffar Milosevic efter passet så ser han tillbaka på en rolig landslagsvecka.

- Det är klart att det är skönt att man som allsvensk spelare blir uttagen i landslaget. Det betyder att man har gjort något bra. Då vet man att man ska fortsätta på samma väg, säger han.

Hur gick det på träningarna?

- Det gick bra. Man har ju blivit äldre och samlat på sig erfarenhet. Då kommer man in med ett mindset att göra sitt bästa, och om man inte får spela så är det viktigaste att sprida skön energi till grabbarna som spelar.

- Man kan gå till sig själv och hur det är i AIK, om man spelar varje match så uppskattar man när killarna som inte spelar kommer med en positiv aura. Så jag ville vara på samma sätt i landslaget. Jag ville dela med mig, men även ta för mig på träningarna och prata mycket och visa upp mina egenskaper. Jag tycker att det gick bra.

Milosevic kallades in i landslagstruppen tre dagar in i samlingen. Men trots att han var sist in så fick han plats i matchtruppen och satt på bänken i båda matcherna. I stället fick en mittbacken Carl Starfelt sitta på läktaren.

- Det är klart att det hade varit ganska normalt om det hade varit så att sist in hade hamnat på läktaren. Jag hade inte blivit superchockad. Men jag tycker att jag gjorde bra ifrån mig på träningarna. Jag var inte där för att lära känna läget utan jag gick in och tog plats, både på plan och utanför, och var mig själv. Så det var kul att vara med, säger han.

Fick du någon feedback?

- Det var lite efter en träning när jag pratade lite med Peter Wettergren. Han sa att han gillade det jag gjorde på träningen. Det är kul att få sån feedback, det betyder att man gör något bra. Men det är något bra vi gör i AIK, det är svårt att få kredd själv om inte laget skulle gå bra och om inte medspelarna skulle göra en bättre. Det får man inte glömma.

Alexander Milosevic tycker att det var en spelare som stack ut på träningarna och i matcherna.

- Jag måste säga Alexander Isak. Han slutar aldrig att förvåna. Det är en anfallare som är bra på det mesta. Jag tror att försvarare underskattar hans speed. Han är också en ödmjuk kille som inte svävar iväg för att det har gått bra utan han vet att han måste fortsätta leverera, säger han.

Ni har ju båda spelat i AIK och brinner mycket för klubben - blir du stolt över Isaks resa?

- Det är klart. Det är en kille från Solna som har växt upp ett stenkast från Friends Arena. Han är uppvuxen nära mig. Det är en väldigt fin kille. Också en otrolig fotbollsspelare. Det han visar upp i landslaget, det är inte bara att komma in och göra någon ”tap-in” i bortre stolpen eller så, utan han har avgjort matcher för Sverige på egen hand. Det är en lagsport, men vissa saker som han gör är helt otroliga.

Är du förvånad över hans utveckling?



- Vi såg vad han kunde redan när han som 16-17-åring spelade för AIK, så förvånad skulle jag inte säga, men att han är där uppe där han är just nu är imponerande. Han spelar i Real Sociedad, det är inget dåligt lag, men det skulle förvåna mig om nästa steg inte blir till någon av de största klubbarna i världen.

Om man jämför med andra toppanfallare i världen, vilken nivå tycker du att Isak håller, och hur långt kan det bära?

- Svårt att jämföra på rak arm men jag tycker absolut att han är väldigt högt upp. Om Real Madrid skulle värva honom så skulle jag inte höja på ögonbrynen direkt, säger Milosevic och kommer snabbt in på Erling Braut Haaland.

Den norske anfallaren har öst in mål för Dortmund och kopplas ihop med storlag som Manchester City och Bayern München. Milosevic tycker att Isak håller lika hög nivå som Haaland.

- Hundra procent. Han har så mycket i sitt arkiv. Och man får inte glömma att han fortfarande är väldigt ung. Han är också en kille som är ödmjuk, professionell och jobbar väldigt hårt. Ibland när kroppen säger ifrån så kanske det är huvudet som måste jobba och man märker att han har det också, säger han.