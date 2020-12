Jättesuccé - men Mjällby ratas helt på gala: "Oerhört överraskande"

Nykomlingen Mjällby gjorde sin bästa prestation någonsin och slutade femma i allsvenskan på 47 poäng, bara två poäng efter trean Häcken och fyra efter tvåan Elfsborg.

Marcus Lantz lämnar klubben med högt huvud, men trots hans fina resultat de senaste åren i Mjällby och Kopparbergs/Göteborg så är det inte säkert att han tränar något lag nästa säsong.

- Jag har inte något på gång. Det är ingen klubb som jag ska träffa eller så. Jag är öppen för allt. Jag vill gärna ha något spännande. Men det är inte säkert att det blir något alls, vi får se. Jag är öppen för en diskussion om någon vill ha mig, säger han till Fotbollskanalen.

Känns det märkligt med tanke på det du gjort i Mjällby och Kopparbergs/Göteborg?

- Det skulle ju inte låta så ödmjukt om jag nu säger att det är jättemärkligt.

- Men ser man till de två åren i Kopparberg, om man ser var klubben var innan. Det var ju en framgång där. Sedan har det rullat på oförskämt bra i Mjällby, det var ingen som trodde på det här. Även i Öis. Det är nog många som har trott att det skulle bli svårt att lösa det i projekten som jag har hoppat på. Men det är inte självklart att någon kommer att säga att man vill ha mig nu. Men jag är öppen. Fotbollen och idrotten är speciell.

Om du tänker tillbaka till när du hoppade på Mjällby - hur trodde du att det kunde bli?

- Jag frågade en del folk som jag litar på innan jag bestämde mig för att tacka ja. Jag frågade om det var att skjuta mig själv i foten att ta en nykomling och en liten klubb, media och många trodde ju att vi skulle åka ur. Men personerna som jag frågade sa att jag borde köra, någon sa att det kommer att bli jobbigt, men jag tyckte att det kändes spännande. Det är lite som jag var som spelare, ju jävligare det känns så har jag kavlat upp ärmarna och kört. Tanken var att jag ska fan lösa detta. Jag ville bevisa att det går att göra. Så jag hoppade på.

- Sedan har det ju gått extremt bra, det är inget att hymla med. Vem trodde att Mjällby skulle sluta på mellan 45-50 poäng. Ingen trodde ju att vi skulle sluta före IFK Göteborg, AIK Hammarby och IFK Norrköping. Deras bänk tjänar ju mer än var hela Mjällby gör. Det är inte ett normaltillstånd för Mjällby att landa femma i allsvenskan, och sedan gick vi ju till semi i cupen också. Det är en enorm prestation av alla inblandade.

Trots att Mjällby slutade femma så har laget inte med någon tränare eller spelare kring nominerade till årets bästa, varken på Fotbollsgalan eller på Allsvenskans Stora Pris.

Något som Marcus Lantz tycker är konstigt.

- Jag är väl inte så förvånad, men tycker ändå att det är märkligt. Det är lite som i Varberg där jag har bra kontakt med deras tränare ”Jocke” (Joakim Persson). Det man gör i våra lag, om man hade gjort det i till exempel någon klubb från Stockholm så syns det mycket mer. Ta en spelare som vår mittback Jesper Löfgren. Kolla på det han har gjort i år, han har varit helt fantastisk. När han gör det så bra i Mjällby så värderas han kanske till 2 miljoner, men om han hade varit i AIK så hade han kanske värderats till 20 miljoner. Det blir inte den här hajpen när spelare gör det bra i Mjällby, säger han och fortsätter:

- Men jag är förvånad att man inte har kunskapen när man nominerar och att man inte ser detta. Om vissa av våra spelare hade varit i en storklubb så hade man kanske gått ännu bättre? Nu är prestationen ännu bättre, när man är i en mindre klubb som Mjällby. Men det är inte så häftigt att nominera Jesper Löfgren som mittback, då är det häftigare att ta någon från en större klubb. Om jag tittar på mittback i allsvenskan så har Jesper rätt ålder, har gjort en fantastisk säsong och kommer att bli ännu bättre. Jag tycker inte att storklubbarna har gjort hemläxan när man inte drar i honom. Att inte någon drar i honom, då bör man kolla lite på vad man gör. För mig är han en väldigt bra spelare, och jag är inte partisk längre eftersom jag inte längre är kvar i Mjällby. Men att ingen av de större klubbarna tar in honom är jag förvånad över.

Lantz har ett annat exempel på en spelare som han saknar bland nominerade till årets anfallare:

- Kolla på Moses Ogbu. Han gjorde 14 mål på 19 starter i Mjällby. Enligt statistiken så gör han mål på var tredje chans. Det är en enorm bedrift. Samma med Astrit Selmani som gjorde 15 mål i Varberg. Det är sagolika prestationer för mig.

- Att som forward göra tio eller tolv mål i Malmö FF, det ska man göra. MFF:s forwards får förmodligen åtta chanser per match medan Moses kanske får två chanser per match. Det borde man tänka på när man nominerar. Det är oerhört överraskande hur man ser på fotboll. Moses och Astrits prestationer slår högre än att vara anfallare i ett lag där man får 200 chanser per match.

Marcus Lantz saknas bland de nominerade till årets tränare. Där finns Jon Dahl Tomasson som tog Malmö FF till guld, Jimmy Thelin som slutade tvåa med Elfsborg och Henrik Rydström som kom tia med Sirius.

- Jag har egentligen ingen kommentar till det. Ser man till de sista 15 omgångarna så vann vi ju allsvenskan. Hade vi kommit igång tidigare så hade vi slagits med Malmö. Så jag får väl ta på mig det då. Skämt å sido, jag vet vad jag har gjort och behöver ingen klapp på axeln. Alla tränare som är nominerade är bra och väl värda det. Det bekymrar mig inte. En femteplats och 47 poäng räckte inte till att bli nominerad, men jag lägger mig inte sömnlös för det.

På sociala medier är det en del som har reagerat kring att Marcus Lantz inte är med bland de nominerade till årets tränare.

- Jag har ju inte sociala medier, så jag följer inte med där. Men det är kul att några uppskattar det jag har gjort. Det är ju inte ett helt pissigt 2020 man har gjort, säger han.