Jens Gustafsson bryter tystnaden - öppnar upp om turbulensen i Norrköping

Den 19 december lämnade Jens Gustafsson IFK Norrköping, trots att ett år återstod av kontraktet, och har sedan dess inte gjort en enda intervju.

Fram till nu.

När Fotbollskanalen träffar Jens Gustafsson i Stockholm berättar han bland annat om:

* Hur han ser tillbaka på sina fyra och ett halvt år som manager i IFK Norrköping.

* Turbulensen i klubben.

* Att han var med och sålde spelare för nära 300 miljoner kronor.

* Varför han inte har något nytt jobb.

Vi börjar med varför han valt att inte göra någon intervju på fyra månader?

- Jag lämnade under en turbulent tid och ville inte vara en del i det, utan jag kände att det behövde gå en tid och samtidigt behövde jag gå vidare i mitt liv och IFK i sitt liv. Så jag kände att jag hade fullbordat mitt uppdrag när jag lämnade en kommentar på hemsidan där jag tackade för den här tiden, säger han.

Var det ditt beslut att lämna klubben?

- Vi var väldigt färdiga med varandra. IFK var färdiga med mig och jag var färdig med IFK. Vi kom till en tidpunkt där IFK behövde ett annat ledarskap och en annan väg, och jag kom till en tidpunkt i mitt liv där jag behövde ett annat fokus och en annan utmaning.

När började det kännas att det var så?

- Jag tror att både jag och föreningen kände att vi var på sluttampen någonstans under hösten, att det var dags att ta oss vidare. För mig är det inget kontroversiellt utan om man har jobbat så tätt och gjort så många saker, framför allt så många bra saker, under så många år så är det nog inte något konstigt att man väljer att gå skilda vägar.

Varför var du färdig med IFK?

- Under de här åren som jag var ansvarig i IFK så var det ett väldigt intensivt arbete. Vi har byggt om truppen otroligt många gånger, gjort bra resultat, haft en bra balans genom det. Jag tror att både jag och spelarna behövde en ny utmaning.

Men flera spelare, som Jonathan Levi och Sead Haksabanovic, gick ju ut i media och var väldigt tydliga med att de inte tyckte om ryktena om att du var på väg bort?



- Ja men jag jag jobbar alltid hårt för att få täta relationer med spelarna och därmed bygga ett starkt förtroende så att det sker utveckling och resultat därifrån. Så det är klart att det blir en del i det. Men jag tror att för att vara vårt bästa jag, både föreningen och jag, så var det nog klokt att vi skiljdes åt.

Så du ville bort?

- Vi var färdiga med varandra.

Enligt Aftonbladet så började IFK Norrköping i somras att föreslå att man ville att Jens Gustafsson skulle vara sportchef från säsongen 2021, men att han själv ville satsa på tränarkarriären. Gustafsson vill inte kommentera hur samtalen med klubben var men medger att rollen som manager var besvärlig.

- Under åren som jag var i IFK Norrköping så växte managerrollen på ett sätt som blev ohanterligt till slut. Det var otroligt mycket att ta i. Där kände jag att det blev så stort att jag ville dra tillbaka och jobba mer med tränarskapet igen, för det är tvådelat och det blev väldigt mycket, och till slut blev det väldigt svårt att hantera. Det är väl en del i mitt nästa steg, att kunna fokusera på en roll, säger han.

Jens Gustafsson tog över IFK Norrköping ett halvår efter SM-guldet 2015. Guldet hade gjort att klubben fått en högre status och spelare hade blivit attraktiva ute i Europa. Det blev en prövning för klubbens nye manager.

- Att kunna behålla klubben på en toppnivå i Sverige blir väldigt svårt när man får den typen av framgång snabbt, för IFK hade en tid då det hade varit väldigt skralt med resultaten i många år, så det är klart att det blev en utmaning att kunna behålla topplaceringen och att samtidigt bygga upp ekonomin, säger han.

Under hans första år i klubben såldes Christoffer Nyman till Eintracht Braunschweig, Nicklas Bärkroth till Lech Poznan, Niclas Eliasson till Bristol City, Sebastian Andersson till Kaiserslautern… och så rullade det på.

- Vi behövde få bättre ekonomi, vilket gjorde att sälja spelare var en stor del av föreningens utveckling. När man gör det så kommer också nya spelare in och då behöver du bygga ett lag gång efter gång, och det blev en stor del i rollen som manager. Det gjorde vi tillsammans på ett väldigt bra sätt. Flera gånger om. De flesta klubbarna bygger om under vinterfönstret, men vi gjorde det även på sommaren. Så vi byggde om var sjätte månad. Det tog mycket arbetskraft. Det var fantastiskt och också spännande och väldigt lärorikt, men till slut blev det ohanterligt för de flesta, säger Gustafsson.

Att rollen växte så och att det var så mycket med sälj och köp och bygga nytt, gjorde det något med rollen som tränare, att du kanske inte utvecklades på rätt sätt?

- Ja på slutet, absolut. Jag kände att jag var lite sämre under det sista halvåret, säger han.

Under Jens Gustafssons fyra och ett halvt år som manager sålde IFK Norrköping spelare för nära 300 miljoner kronor. Bland annat gick Arnor Sigurdsson till CSKA Moskva för 43 miljoner kronor, Jordan Larsson till Spartak Moskva för 41 miljoner och David Moberg Karlsson till Sparta Prag för 15 miljoner.

Vad var egentligen framgångsreceptet?

- Att vi hade en otroligt bra träningsvardag med intensitet, att vi hade ett bra lag, var noga med att ta hand om alla och att vi hade en stark relation med alla spelare, men också att vi kunde bygga en trupp där det faktiskt var möjligt att sälja spelare. Och vi var inte rädda för vad som skulle hända dagen efter att en spelare sålts utan var modiga i besluten att faktiskt se kvaliteten och potentialen hos spelare som inte riktigt hade visat upp sig ännu, säger Gustafsson.

Vilken eller vilka försäljningar är du mest stolt över?

- Man måste börja någonstans och alla spelare har speciella resor, men en resa med Niclas Eliasson från läktare i AIK till att sex månader senare vara allsvenskans i särklass bäste spelare, för han var så fantastiskt bra den dagen vi sålde honom, till att det är någon ung spelare från Island som kommer och som ingen har sett. Eller Pontus Almqvist som var helt fantastisk under hela resan men fick ta andra vägar framåt, men har alltid jobbat på och är nog ganska nöjd över det i dag.

- Så det är sådana resor när man ser att allt inte går spikrakt hela tiden och hur arbetet faktiskt betalar sig. Sedan har vi otroligt många exempel på spelare som har kommit hem efter att ha stuckit ut tidigt i Europa och kanske inte riktigt skapat sig den hårdheten som krävs där ute, men att då komma hem och få revanschen och sedan kunna flytta ut igen… jag tänker på Jordan Larsson. Hans första år i IFK där han säkert var helt vansinnig på mig för att han inte fick spela till att han gjorde mål på allt, och vi vet ju alla var han är i dag. Hur hans arbete och hur man måste parera och vägleda och hjälpa de spelarna för att detta ska bli möjligt. David Moberg Karlsson också.

Hur jobbar man med sådana spelare?

- Det finns ingen manual för det utan man måste möta varje individ där den är. För mig är det väldigt viktigt att komma nära och att spelarna verkligen förstår att man bryr sig om dem på alla sätt och vis och vill väl. Det har varit ett framgångsrecept i IFK.

- Mycket har handlat om att bygga bra lagkamrater, att vara en bra lagkamrat, att bli en bra lagspelare under vägen. Oftast är man upptagen av sig själv och att man själv ska framåt, men för att det ska kunna ske så behöver du bli en bra lagkamrat på vägen, för då kommer framgången att komma. Det är väl lite av den utbildningen som jag har haft. Men det finns fler exempel, det är ganska många spelare som har gjort resan i IFK och sedan flyttat ut i Europa.

- Det är enkelt att prata om en spelare som "Totte" Nyman, som är en helt fantastisk spelare på alla sätt och vis, men spelarna som står bakom behöver man verkligen ta hand om för att vara redo den dagen det är dags. Det är en del som det har varit ett stort arbete med.

Hur känner du kring att du har varit med och bidragit till de här ekonomiska förutsättningarna som tryggar IFK för framtiden?

- Det är jag otroligt stolt över. För mig har det varit väldigt viktigt att lämna ett gott arv efter mig, och det är lite smolk i bägaren med den turbulensen som var när jag lämnade, säger han.

Hur ser du på just det som du nämner med smolk i bägaren, att det mesta handlade om turbulensen och att det inte pratades lika mycket om det ekonomiska?

- Det tycker jag är tråkigt. Det fanns för mycket bra saker som kom i skymundan av det. Men i det stora hela så tror jag att de förutsättningar som råder i IFK för någon annan att ta ansvar för i framtiden, det är få föreningar som har sådana förutsättningar att jobba med. Det är vi alla ledare som jobbade där då ansvariga för. Det är jag väldigt stolt över.

Turbulensen som Jens Gustafsson pratar om handlar om det senaste året som var en av klubbens stökigaste perioder någonsin. Flera personer valde att lämna sina uppdrag i föreningen och riktade då stenhård kritik mot dåvarande ordföranden Peter Hunt, som därför, i februari 2021, valde att avgå efter att ha suttit på sin post i tolv år.

- I samband med att mina dagar var räknade så var det också som mest turbulent i klubben, vilket jag tycker var tråkigt för vad föreningen har utvecklats till och vad som hade åstadkommits av mig och av oss alla, det blev en bisats i all den turbulens som var och det tycker jag inte att någon förtjänar. Så det var tråkigt att följa det, säger Gustafsson.

Du valde att inte uttala dig om Peter Hunt och all turbulens som var - varför sa du inget om hur du kände och tyckte?



- Jag tyckte att det var så många andra som uttalade sig och det var så mycket media kring den här turbulensen. Jag ville inte delta i den typen av saker. Jag tror inte heller att mina åsikter hade gjort från eller till. Jag finner ingen mening med att prata för mycket om turbulensen som var. Jag tror inte att det hjälper någon.

Tycker du att man som manager har något ansvar att berätta för fans och andra om läget?

- Det kan man säkert uttrycka, men i sammanhanget så har jag sagt saker och ting under vägens gång om hur jag har upplevt att arbetet har fortskridit i IFK. Mitt jobb var att fokusera på resultaten och den dagen jag var färdig i IFK, som var någon vecka innan det blev officiellt, så kände jag att jag inte hade någon rätt eller något ansvar att dela med mig av den debatten som blev.

Hur var det på ett personligt plan, för det var ju vänner till dig som for illa och lämnade klubben, till exempel Jens Magnusson som var klubbdirektör?

- Ja det var otroligt tråkigt att det blev så. Oavsett vem som drabbades så hade det inte behövt bli på det viset. Men personligen har jag bara goda relationer som jag har lämnat efter mig i IFK.

Hur påverkades du av allt stök?

- När det är rörigt och bråkigt så är det tråkigt, det är ju ingen som vill ha det på det sättet. Men jag påverkades inte speciellt mycket. Jag är ganska bra på att skilja på saker och ting, och mitt fokus var på att förbättra laget och resultaten. Allt annat som hände runt omkring la jag ganska snabbt bakom mig.

Blev det problem för dig när du hade den positionen och skulle vara nära ordföranden men samtidigt personalen på golvet som upplevde att det var problematiskt med Hunt - kom du i kläm?



- Jag hade och har god kontakt med personalen i IFK. Så jag hamnade inte i kläm. Jag kunde hantera det som var.

Hur var din relation och ditt samarbete med Peter Hunt?

- Vi har haft ett bra samarbete, precis som jag har haft med alla andra.

Enligt NT har du vid tillfällen ”tvingats böja dig dubbelvikt för att pleasa Peter Hunt och ta beslutsvägar som skurit i hjärtat” - hur ser du på den beskrivningen?

- Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Vår relation var bra. Det fanns tillfällen där Peters vilja vann, ibland vann min vilja, en tredje gång vann Stig Torbjörnsens (chefsscout) vilja och sedan definitivt Stefan Hellbergs (dåvarande assisterande tränare). Det är så som det fungerar.

Trots att Peter Hunt var ordförande när Jens Gustafsson lämnade IFK Norrköping så valde han ändå inte att uttala sig i artikeln som publicerades på klubbens hemsida om att man avslutat samarbetet med sin manager. I stället var det Zacharias Mårdh, dåvarande ledamot, och Patrik Jönsson, vice ordförande, som uttalade sig och tackade Gustafsson för hans fyra och ett halvt år i klubben, och det var samma duo som förde samtalen med managern om framtiden i klubben.

- Det är en fråga för Peter att svara på om varför det var så. Jag lägger ingen vikt vid det. Det kanske var andra från styrelsen som förde talan lite mer just då, säger Gustafsson.

Kände du hela tiden stöttning och uppbackning från din ordförande?

- Ja absolut. Jag kände ett starkt förtroende från hela föreningen under min tid där.

I februari 2020 skrev Fotbollskanalen en artikel om att flera sponsorer hotade att lämna IFK Norrköping och Hemköp-ägaren Per Arén sa att bråken i personal- och styrelserum riskerade att gå ut över laget och prestationerna.

Men Jens Gustafsson tycker inte att spelarna påverkades av turbulensen.

- Aldrig. Det fanns så klart tillfällen när spelarna hade andra viljor än styrelsen, men det är så som det fungerar. Man kan inte tro att allt hela tiden ska gå precis som man själv vill, oavsett om man är spelare, styrelsemedlem eller manager. Det går upp och ner i de frågorna, men jag upplevde aldrig att prestationen på planen påverkades av något som hände i bakgrunden, säger han.

Under Jens Gustafssons sista halvår var det många rykten kring hans vara eller icke vara i klubben samtidigt som han kopplades ihop med AIK, IFK Göteborg och Ålborg.

Enligt Aftonbladet försvagades Gustafssons position i IFK Norrköping när klubben i juli kontaktades av AIK som omedelbart ville värva managern. Gustafsson ska då ha sagt sig vara villig att lämna ”Peking” för att hoppa på erbjudandet i Stockholm där han har sin familj, men IFK:s styrelse ville inte släppa honom till en konkurrent.

Men där och då ska IFK Norrköping ha inlett ett arbete med att söka efter Gustafssons efterträdare, och också börjat att skissa på en ny organisation med sportchef och tränare i stället för en manager.

- Vad som har hänt under vägen tycker jag inte är lämpligt att rota i, så jag har egentligen inte så mycket att säga om det, säger han nu.

Peter Hunt bekräftade att AIK hade hört av sig - hur ser du på deras intresse?

- Det får står för Peter. Jag vill inte kommentera något om rykten om klubbar.

Hur ser du på att GT skrev att du var väldigt nära IFK Göteborg och att det fanns ett färdigt kontraktsförslag på bordet?

- Det var en följd av att vi kände att målsnöret var nära för oss båda och då kom säkert den här typen av rykten fram.

Ålborg då?

- Det är samma sak där. Att det kom ett antal rykten tror jag har att göra med att vi kände att jag var klar i Norrköping. Men också att det var många som såg på arbetet i Norrköping med beundransvärda ögon. Mer än så vill jag inte säga.

På planen. Säsongen 2016 slutade IFK Norrköping trea i allsvenskan, 2017 blev man sexa, 2018 tvåa, 2019 femma och 2020 sexa. Jens Gustafsson känner att han höjde ribban i klubben.

- Ja det tycker jag. Det är klart att det är svårt att säga då man tog över efter att klubben vann SM-guld, men om man ser lite längre tillbaka i tiden så kan man säga att etablera sig som ett topplag i allsvenskan, det tycker jag att man kan säga att IFK har gjort i dag. Jag ser med besvikelse på resultatet det sista året. Det gör jag fortfarande.

- De andra åren gör jag inte det på samma sätt utan det var bra år. Jag skulle så klart önska av hela mitt hjärta att vi var överst på pallen något av de här åren, det är säkert något som jag i mina framtida arbeten kommer att arbeta ännu mer med, med att se till att det laget som jag ansvarar för verkligen ska vinna. I den delen har jag blivit mycket tuffare, kanske har en lite mer balans mot det kortsiktiga än det långsiktiga, i Norrköping var det kanske tvärtom. Men som helhet så ser jag tillbaka på den resultatraden med en otrolig stolthet och jag tror att man kommer att göra det framöver i Norrköping också.

Ni var länge med i kampen om guldet 2018, men AIK höll undan och vann, och 2017 förlorade ni cupfinalen mot Östersund - hur ser du på att det var nära en titel, men att det inte blev någon?

- När du tar upp det så är det något som känns inom mig. The winner takes it all. Det är ju ingen som pratar om IFK som blev tvåa i cupen eller blev tvåa i allsvenskan. Det var nära men ändå ganska långt ifrån, så för mig är det nu viktigt att göra allt för att stå överst.

2017 föll ni tungt i Europa League-kvalet mot litauiska Trakai när ni vann första mötet men förlorade på straffar i returen - hur var det?

- Det var en jättestor besvikelse. Jag tycke att vi var mycket bättre som lag. Vi skulle definitivt ha vunnit det dubbelmötet. Det var dåligt gjort. Men det byggde också att vi var bättre förberedda nästa gång vi hamnade i Europa. Jag tror att du behöver vara där några gånger innan du kan klara av det. Vi behövde bygga den erfarenheten som det krävde. Och det gjorde att vi gick lite längre nästa gång när vi tog oss till tredje omgången mot Hapoel Be'er Sheva.

Vad är du nöjd med under din tid i IFK?

- Att jag har gett allt. Jag har verkligen gjort det. Jag gav allt varje dag för att IFK skulle bli så bra som möjligt. Jag tycker att relationerna som jag lämnat efter mig är bra. Jag tycker att vi har fattat väldigt många kloka beslut som har varit svåra att ta men som vi ändå har hanterat bra.

Som vad?

- Alla besluten som innebär att du ska försämra laget men förbättra ekonomin, till exempel. Du ska kanske värva spelare som har ett starkt namn för att det kanske är bra för sponsorerna som tycker om när det kommer namnkunniga spelare, men där vi valde en annan väg och värvade andra spelare som inte var så namnkunniga.

- Jag kommer så väl ihåg när jag var relativt ny i rollen och när vi värvade Niclas Eliasson från AIK. De flesta tyckte att det var skit och att vi inte behövde en spelare som kom från en läktare i Solna. Jag tycker också att vi hade en förmåga att stärka relationerna med akademin och samarbetsklubben Sylvia. Så som helhet är jag väldigt nöjd med hur vi byggde klubben på ett hållbart sätt och för en lång framtid och på en hög nivå.

Vad är du inte nöjd med?

- Sista årets placering. Den turbulensen som var i föreningen. Att vi inte drog längsta strået när vi hade chansen, både i cupfinalen 2017 och i allsvenskan 2018. Det är främst det, säger han.

Ja, vad var det egentligen som hände säsongen 2020, som Jens Gustafsson nämner som en av sakerna han är mest besviken på under sin tid i klubben?

Laget imponerade stort i inledningen av säsongen och ledde allsvenskan med sju poäng efter åtta omgångar. Men dominansen kom av sig och till slut handlade allt om att ta en av platserna till Europa.

Och det var nära att man klarade av det.

Men i den sista omgången föll laget ihop i hemmamatchen mot Helsingborg, som redan var klart för superettan, och förlorade överraskande med 3-4.

- Vi var otroligt bra i början av 2020 för att vi tränade så bra under den försäsongen och sedan extraperioden som blev när allsvenskan flyttades fram. Sedan hamnade vi i en situation där vi inte kunde hantera den framgången och de förväntningarna som kom, vilket gjorde att vi blev lite ivriga. Vi trodde att det skulle gå enklare och när vi fick en motgång så blev vi lite naiva i vårt spelsätt, säger Gustafsson och lägger till:

- Jag tror också att vi påverkades lite av att vi tyckte att vi blev orättvist bedömda under året, vilket gjorde att det blev lite uppgivet och vi kunde inte klara av att räta upp det under matcherna och det var ett så tätt spelschema. Så det var några sådana orsaker som spelade in. Sedan sålde vi spelare under hösten för 60 miljoner och när man säljer spelare så säljer man sällan sina minst framträdande spelare utan vi säljer ju oftast spelare som är väldigt framträdande eller som har stor potential. Det påverkade säkert våra tio sista omgångar. Att publiken saknades var säkert en annan sak som påverkade oss. Men jag är fullt ansvarig för det resultatet som var en stor besvikelse.

Vad var det som hände i den sista omgången?

- Vi visste om att vi hade chans att sluta trea. Med det året som vi hade haft med det ekonomiska så hade det varit fantastiskt bra att sluta trea. Sedan hände det saker under den matchen som var arbetssamma, vi gjorde ett antal misstag som gjorde att Helsingborg fick energi och vi fick besvikelse. Den matchen är svår att komma över. Den förlusten kommer jag att komma ihåg ett tag till i mitt liv, för den blev så definitiv. Men vi förtjänade det. Vi var inte tillräckligt bra.

Hur mådde du efter den matchen?

- Det var inga roliga dygn efter det. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde.

Direkt efter förlusten mot Helsingborg skickades IFK-truppen på semester. Så den enorma besvikelsen i omklädningsrummet blev Jens Gustafssons sista möte med spelarna. Två veckor senare lämnade han klubben och hann därför inte ta ett ordentligt avsked.

- Det blev ju svårt att göra det, dels med tanke på att serien var färdigspelad, dels med tanke på svårigheten i att samla en grupp nu i coronatider. Det var inte läge. Men jag skickade ett sms till alla. Alla spelarna som jag var ansvarig för under tiden i IFK var fantastiska. Jag är så glad för den tiden. Och så många spelare som hjälpte IFK vidare, det var en tid där så många spelare nådde sina drömmar genom IFK.

Jonathan Levi sa att du är den bästa tränaren som han har haft när det kommer till både privatperson och tränare, att du är väldigt bra på att hitta balansen mellan fotbollen och privatlivet, och att det inte är många som klarar det - varför är det viktigt för dig att vara på det sättet?



- För att jag tror på att starka relationer ger resultat. Relationen tränare och spelare är det absolut viktigaste för att laget ska prestera, för att laget ska göra bra resultat, för att spelarna ska utvecklas.

Jens Gustafssons tränarkarriär tog fart i Halmstad där han var huvudansvarig mellan 2011-2014. Därefter var han under en kort period förbundskapten för det svenska U21-landslaget innan han blev assisterande tränare i AIK, där han bara var i några månader innan han blev manager i IFK Norrköping.

Ett stort steg för 42-åringen som säger att han älskade att varje dag känna pressen, och att det gjorde att han utvecklades.

När Fotbollskanalen frågar hur han utvecklades under tiden i ”Peking” så blir det först ett svar om underlag.

- Innan jag kom till Norrköping så hade jag bara varit ansvarig för lag som hade sin vardag på gräs, och nu kom jag till ett lag som tränade på konstgräs, och det är en ganska stor skillnad i hur man kan bygga upp träningskultur kring det och vilket sätt du väljer att bygga ett spelsätt på. Det är en del.

- En annan del är att kunna bemästra nya spelare hela tiden, nya egenskaper som sticker ut hos spelare, att bygga ett spel där de här spelarna får använda sina fina egenskaper. Det finns en flexibilitet i det som säkert jag har utvecklat på ett bra sätt. Mitt ledarskap har utvecklats under de här åren i att kunna hantera många olika viljor och den vardagen som fotbollen är i och kunna balansera långsiktigt och kortsiktigt på ett bra sätt. Jag tycker också att fotbollens utveckling har gått framåt snabbt. Där upplever jag att jag har hängt med på ett bara sätt med hjälp av nya yngre tränare som har hjälpt mig att bli ännu bättre, som Mathias Florén, Mats Elfvendahl, Kim Hellberg, men framför allt Stefan Hellberg. Stefan är 65 år men kanske den människan som jag har mött i den åldern som är mest nyfiken på utveckling och att hela tiden se nya saker.

Du hade ju ett år kvar på kontraktet när ni valde att gå skilda vägar - får du fortfarande lön av IFK?

- Det enda jag vill säga om det är att vi hade ett jättebra avslut.

När Gustafsson hade slutat i klubben så gjorde han en överlämning till lagets nye tränare Rikard Norling. Där berättade han om var han var i dialoger med spelare vars kontrakt var på väg att gå ut och om flera andra saker som Norling kunde ha nytta av.

- Det var min skyldighet att göra en så bra avslutning som möjligt, så det var inget speciellt för mig att göra det här överlämningen. Jag har hela tiden jobbat för att IFK ska vara bra och därför ville jag gärna fortsätta delge så mycket jag kunde, men sedan är det ju fortfarande upp till de nya att ta över.

Visste du att du var färdig innan allsvenskan var färdigspelad?

- Nej. Men mellan 6-19 december så visste jag.

Hur ser du på klubbens val av Rikard Norling som tränare?

- Det har jag egentligen ingen åsikt om. Jag respekterar egentligen alla tränare som finns. Rikard har gjort bra resultat i tidigare klubbar. Men jag har ingen åsikt om valet.

När Norling tog över så värvades flera nya spelare in. Spelare som Jens Gustafsson var med och scoutade och gjorde att klubben fick upp intresse för samtliga.

- Vi hade ett arbetssätt där vi jobbade minst ett halvår i framkant. Det gjorde ju att vi hade riktat in oss på ett antal spelare i slutet på detta året för att bygga ett nytt IFK igen. Så jag känner ju igen namnen som har dykt upp. Jag har sett nyförvärven innan de värvades in, säger han.

Hur har det varit att följa IFK?

- Jag har inte sett allt. Jag såg deras match mot Halmstad, det är ju två klubbar som ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag har tränat båda. Det var kul att se den matchen. Så jag har inte sett alla IFK:s matcher, men en del. Jag tycker att det är kul att se. Det är framför allt kul att se spelarnas fortsatta utveckling.

Tycker du att laget har förändrats?

- Det finns mycket som är sig likt. Sedan är utgångspositionerna lite annorlunda i hur de spelar i dag med tre mittbackar. Jag ser ju att man har fullföljt vissa saker som vi jobbade väldigt hårt med, vilket jag tycker är helt rätt. Men jag följer inte IFK mer än något annat lag.

Det har alltså gått lite mer än fyra månader sedan Jens Gustafsson lämnade IFK Norrköping. 42-åringen berättar att det har varit klubbar som han har tackat nej till. Anledningen har varit att han inte känt sig helt redo för ett nytt uppdrag. Och redo är något som han verkligen vill vara, för siktet är högt inställt. Målet är att vinna en titel.

- Efter att jag lämnade IFK så har jag tagit hand om min familj, tagit hand om mig själv, och jag gör mig förberedd om jag skulle få chansen igen. Då ska jag vara ännu bättre, både förberedd och också mer lämplig att ta över ett lag. Så jag försöker förbättra saker som jag tycker att jag behöver. Och så hoppas jag att jag får chansen, säger han.

Vad är det för saker?

- Det finns lite i tränarskapet som jag vill förbättra, definitivt ledarskapet. Men det har varit viktigt för mig att ta hand om mig själv för att kunna vara mitt bästa jag när och om jag får chansen igen. Då ska jag vara i bättre trim för att klara av det tempot som jag gärna vill ha.

Vad gör du för att komma dit?

- Fysisk träning och bättre kost. Det är mest det. Sedan jobbar jag med olika människor som hjälper mig med fotbollsdelen och också med ledarskapet. Jag har alltid jobbat med mentorer på olika sätt och är ute och träffar olika människor för att bli bättre i min roll som tränare och ledare.

- Jag tar tips och råd från människor som oftast är mycket äldre än vad jag är och som har varit med om många saker, för det är där jag tror att jag har mest att lära. Jag har stor respekt för erfarna tränare. Det är bara att gå till sig själv. Jag tycker att jag är en bättre tränare nu än vad jag var för två år sedan och det är erfarenheten som har gett mig det. Ju längre erfarenhet du har desto bättre kommer du nog att bli.

Vilka pratar du med?

- Det vill jag inte berätta.

Hur blir man bättre i sitt ledarskap?

- Genom att lära känna sig själv ännu bättre. Bli sann mot dig själv så blir du en ännu bättre ledare. Det är det som det handlar om. Börja med dig själv och ta reda på vem du själv är, och därifrån kan du leda som en ännu bättre människa. Det är en del i det. Sedan att arbeta med att bli den ledaren du själv önskade att du hade, det är en devis som jag jobbar hårt med. Att bli den ledaren och tränaren som jag önskade att jag själv hade under min karriär, då tror jag att man gör sitt bästa.

Valde du själv att vara ledig och tackade nej till jobb?

- Det var mest rätt för alla. Att jag skulle vara ledig var rätt för familjen, för mig själv, men jag tror inte heller att jag hade haft den energin som jag själv förväntar mig av mig själv och som en arbetsgivare förväntar sig. Efter nästan fem år där jag hade gett allt för IFK så behövde jag den här tiden för att kunna ha den energin och kunna leva upp till mina egna förväntningar. Jag kunde säkert hoppat på ett arbete då, men jag är inte säker på att det hade varit rätt. Jag är säker på att jag valde rätt i att ta det lugnt. Jag är glad över det valet. Jag är mycket bättre lämpad för att hoppa på något nu än vad jag var då.

Har du något jobb på gång eller har du något klart?

- Du har inte det som tränare. Det dyker kanske upp ganska snabbt inpå.

Tror du att du tar över en klubb i sommar?

- Inte en aning.

Hur är det med att framtiden är oviss?

- Livet är ju ovisst. Jag har inga problem med det. Jag mår väldigt bra. Jag trivs väldigt bra. Jag har lärt mig att det kommer bra saker om man jobbar hårt för det. Så vi får se.

Vill du fortsätta att vara en allsvensk tränare?

- Jag är ganska öppen för allt. Jag låser mig inte vid något. Men nästa gång som jag ger mig på något så vill jag gärna vinna.

Betyder det att det måste vara en bra klubb som är topplag i någon liga?

- Ja, jag vill satsa stenhårt på att vinna.

Inför 2020 så sa du att du inte drivs av att vinna titlar och att det skulle vara otroligt felaktigt om du tänkte i de banorna - hur ser du på det nu?



- Att jag uttryckte mig så var för att det oftast är förknippat med att du då måste fatta massa kortsiktiga beslut och ta in spelare med ett mer kortsiktigt sätt. Jag kan vara kortsiktig som tränare men som manager är jag ansvarig för det kortsiktiga men också för det långsiktiga.

- Det gäller att hitta en balans där, och min uppfattning är att den balansen är nog svårslagen med hur vi hanterade den. Visst, det går att sälja massa spelare och sedan ta in en jäkla massa nya spelare med ett kortsiktigt tänk, men risken är ju att du får tio år i superettan sen. Så det beror ju på hur kulturen är i föreningen man är i.

Du har ju familjen i Stockholm, vill du fortsätta vara bo där eller kan det bli en annan stad igen?

- Att jag har fått tid med familjen har varit välbehövligt. Men när det kommer till ett nästa jobb så är jag inte låst vid Stockholm.

Har du tackat nej till jobb?

- Ja.

Varför?

- Det var i vintras i samband med att jag lämnade Norrköping och kände att jag inte hade kunnat göra mig själv eller någon annan rättvisa.

När blev du senast kontaktad av en klubb?

- Det var längesedan.

På onsdagen uppgav danska BT att Odense visar intresse för Jens Gustafsson. Men när Fotbollskanalen frågar honom om uppgiften så ligger han lågt.

- Precis som jag har svarat på de andra ryktena om klubbar som du frågade om så vill jag inte kommentera något om det.