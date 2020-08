Jesper Karlsson med mål och rabonaframspelning när Elfsborg vann - hakar på Malmö i topp

Efter bara sex minuter spelat hittade Simon Olsson Jesper Karlsson vid utkanten av Falkenbergs straffområde. Karlsson avlossade ett distansskott som Johan Brattberg lyckades rädda - men lämnade retur på. Bollen studsade ner vid precis framför Johan Larsson som kunde stöta in 1-0 till Elfsborg i öppet mål.

Det dröjde inte länge innan boråsarna sedan ökade på sin ledning. I den tolfte minuten friställde Per Frick Simon Olsson vid straffpunkten som lyckades få en tå på bollen och styrde in 2-0 via Brattberg.

Elfsborg skulle även hinna göra 3-0 med bara kvarten spelad på Borås Arena. Rasmus Alm hittade Simon Olsson i djupled bakom Falkenbergs backlinje. Medan Falkenbergs-spelarna verkade förvänta sig att Olsson skulle avsluta själv, spelade mittfältaren snett inåt bakåt mot straffpunkten till Jesper Karlsson som kunde göra 3-0 i öppet mål.

4-0 kom efter 19 minuter - och Jesper Karlsson var inblandad igen. Karlsson prickade huvudet på Per Frick i Falkenbergs straffområde med ett rabonainlägg och Frick gjorde inget misstag. Anfallaren nickade in 4-0 till Elfsborg.

Falkenberg kvitterade direkt i den andra halvleken. På en frispark från distans nådde anfallande Falkenberg-spelare högst och nickade i stolpen - och Karl Söderström hann först på returen som han stötte in till 4-1.

Med 20 minuter kvar att spela lyckades även Tobias Englund att snygga till siffrorna, men 4-2 stod sig matchen ut.

Segern innebär att Elfsborg behåller andraplatsen och fortsätter att jaga Malmö som man är fyra poäng bakom. För Falkenbergs del stannar man kvar på sistaplats med 12 poäng inspelade. Härnäst möter Norrköping IFK Göteborg på Ullevi, och Falkenberg välkomnar AIK hemma på Falkon Alkoholfri Arena.

Startelvor

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Okumu, Kaib - Holst, Olsson, Gojani - Alm, Frick, Karlsson.

Falkenberg: Brattberg - Johansson, Joza, Johansson, Englund - Wede, Mathiesen, Björkengren - Söderström, Sylisufaj, Garbett.